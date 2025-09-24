«Σταματήστε τις δολοφονίες, πάρτε μέτρα για τερματισμό του πολέμου» το μήνυμα Ρούμπιο σε Λαβρόφ
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Μάρκο Ρούμπιο Σεργκέι Λαβρόφ

«Σταματήστε τις δολοφονίες, πάρτε μέτρα για τερματισμό του πολέμου» το μήνυμα Ρούμπιο σε Λαβρόφ

Ο Ρούμπιο επανέλαβε το αίτημα του Τραμπ για τον τερματισμό των δολοφονιών και την ανάγκη η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για μια βιώσιμη λύση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

«Σταματήστε τις δολοφονίες, πάρτε μέτρα για τερματισμό του πολέμου» το μήνυμα Ρούμπιο σε Λαβρόφ
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του  υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της  Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση άρχισε χωρίς εισαγωγικές δηλώσεις για τον Τύπο και συνεχίσθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανέλαβε το αίτημα του προέδρου Τραμπ να σταματήσουν οι δολοφονίες και την ανάγκη η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για μια βιώσιμη λύση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.

BREAKING: Secretary Of State Marco Rubio Meets With Russian Foreign Minister Sergey Lavrov At The UN

Η συνάντηση έρχεται, έπειτα από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ  την Τρίτη για τα εδάφη της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ είπε ότι πλέον πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της μέχρι τα αρχικά της σύνορα - ανατρέποντας την προηγούμενη θέση του ότι η χώρα θα πρέπει να κάνει κάποιες εδαφικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.



Ο Τραμπ έγραψε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία, «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία και ο πρόεδρος της, Βλαντιμίρ Πούτιν, βρίσκονται σε «ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια, και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει».

Κλείσιμο
Αν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι  δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από τη νέα τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη ρωσική εισβολή, εκτιμώντας ότι πλέον υπάρχει «καλύτερη σχέση» μεταξύ τους, η Ρωσία παρουσιάζεται αμετακίνητη στη στάση της απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στο ραδιόφωνο RBC, δήλωσε πως η Ρωσία συνεχίζει «την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους».


UPD: 23 ΣΧΟΛΙΑ

