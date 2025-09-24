«Σταματήστε τις δολοφονίες, πάρτε μέτρα για τερματισμό του πολέμου» το μήνυμα Ρούμπιο σε Λαβρόφ

Η συνάντηση άρχισε χωρίς εισαγωγικές δηλώσεις για τον Τύπο και συνεχίσθηκε κεκλεισμένων των θυρών.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανέλαβε το αίτημα του προέδρου Τραμπ να σταματήσουν οι δολοφονίες και την ανάγκη η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για μια βιώσιμη λύση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.



Η συνάντηση έρχεται, έπειτα από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου,

την Τρίτη για τα εδάφη της Ουκρανίας.

