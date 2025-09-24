Ματωμένη Κυριακή: Συνεχίζεται η δίκη του «Στρατιώτη Φ» που κατηγορείται για τη δολοφονία δύο διαδηλωτών στο Ντέρι - Θα εξεταστούν καταθέσεις μαρτύρων



Η σφαγή της «Ματωμένης Κυριακής»

Τον Δεκέμβριο, είχε δηλώσει αθώος ενώπιον του δικαστηρίου τουΗ σφαγή της «Ματωμένης Κυριακής» - την οποία το ιρλανδικό ροκ συγκρότημααποτύπωσε στο τραγούδι τουτο 1983 - έσπρωξε πολλούς νεαρούς δημοκρατικούς καθολικούς στην αγκαλιά του (, παραστρατιωτικοί που εναντιώνονταν στη βρετανική κατοχή της Ιρλανδίας).Ο βρετανικός στρατός είχε ανακοινώσει τότε ότι οι αλεξιπτωτιστές είχαν απαντήσει στα πυρά «τρομοκρατών» του IRA, εκδοχή που τότε είχε ενισχυθεί από αναφορά που συντάχθηκε βιαστικά.Η «Ματωμένη Κυριακή» συγκαταλέγεται στις πιο ζοφερές στιγμές των επί τρεις δεκαετίες «» (Troubles) που έφεραν αντιμέτωπους τους, κυρίως καθολικούς, υποστηρικτές μιας επανένωσης με την, με τους, υπέρμαχους της παραμονής της Βόρειας Ιρλανδίας υπό το βρετανικό Στέμμα.Τέλος στη σύγκρουση αυτή με τους περίπου 3.500 νεκρούς δόθηκε μόλις το 1998 με τηΤο 2010, ύστερα από την πιο μακρά σε διάρκεια και την πιο δαπανηρή δημόσια έρευνα στη βρετανική ιστορία, η οποία αναγνώρισε την αθωότητα των θυμάτων της «Ματωμένης Κυριακής», ο τότε πρωθυπουργόςζήτησε επισήμως, χαρακτηρίζοντας «αδικαιολόγητα» τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα.Από τότε που τερματίστηκε η βορειοϊρλανδική σύγκρουση, μόνον ένας Βρετανός πρώην στρατιώτης έχει καταδικαστεί: στις αρχές του 2023, ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή επιβλήθηκε στον, ο οποίος είχε σκοτώσει έναν άνδρα πυροβολώντας τον στην πλάτη σε σημείο ελέγχου το 1988. Είχε υποστηρίξει πως είχε πυροβολήσει κατά λάθος, επειδή ήταν βρεγμένα τα χέρια του.