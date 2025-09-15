«Ματωμένη Κυριακή»: Δικάζεται Βρετανός βετεράνος 53 χρόνια μετά τη σφαγή στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας

«Περιμέναμε 53 ολόκληρα χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη και, ας ελπίσουμε, ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας χάρη σε αυτήν τη δίκη», δήλωσε ο Τόνι Ντόχερτι, ο πατέρας του οποίου, ο Πάτρικ, βρισκόταν μεταξύ των θυμάτων της «Ματωμένης Κυριακής», στο τοπικό μέσο Derry Now.Η βορειοϊρλανδική εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη στον «στρατιώτη Φ» το 2019. Στη συνέχεια η δίωξη είχε εγκαταλειφθεί, αλλά ασκήθηκε εκ νέου το 2022.Η σφαγή της «Ματωμένης Κυριακής» --την οποία απαθανάτισε το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 στο τραγούδι τουτο 1983—έσπρωξε πολλούς νεαρούς δημοκρατικούς καθολικούς στην αγκαλιά του IRA.Είναι μια από τις πιο ζοφερές στιγμές των επί τρεις δεκαετίες «Ταραχών», των «Troubles» που έφεραν αντιμέτωπους τους δημοκρατικούς, κυρίως καθολικούς, υποστηρικτές μιας επανένωσης με την Ιρλανδία, με τους ενωτικούς προτεστάντες, υπέρμαχους της παραμονής της Βόρειας Ιρλανδίας υπό το βρετανικό Στέμμα.Τέλος στη σύγκρουση αυτή με τους περίπου 3.500 νεκρούς δόθηκε μόλις το 1998 με τη συμφωνία ειρήνης της Μεγάλης Παρασκευής.Το 2010, ύστερα από την πιο μακρά σε διάρκεια και την πιο δαπανηρή δημόσια έρευνα στη βρετανική ιστορία, η οποία αναγνώρισε την αθωότητα των θυμάτων της «Ματωμένης Κυριακής», ο τότε πρωθυπουργόςζήτησε επισήμως συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας «αδικαιολόγητα» τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα.Από τότε που τερματίστηκε η βορειοϊρλανδική σύγκρουση, μόνον ένας Βρετανός πρώην στρατιώτης έχει καταδικαστεί: στις αρχές του 2023, ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή επιβλήθηκε στον Ντέιβιντ Χόλντεν, ο οποίος είχε σκοτώσει έναν άνδρα πυροβολώντας τον στην πλάτη σε σημείο ελέγχου το 1988. Είχε υποστηρίξει πως είχε πυροβολήσει κατά λάθος, επειδή ήταν βρεγμένα τα χέρια του.