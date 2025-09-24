Μετά τον Μακρόν, «θύμα» της αυτοκινητοπομπής Τραμπ και ο Ερντογάν - Το βίντεο με την ενόχλησή του
Μετά τον Μακρόν, «θύμα» της αυτοκινητοπομπής Τραμπ και ο Ερντογάν - Το βίντεο με την ενόχλησή του
Αντίθετα με τον ψύχραιμο και αστείο τρόπο που αντιμετώπισε την ορθοστασία ο Μακρόν, ο Ερντογάν ήταν εμφανώς ενοχλημένος από την αναμονή
«Θύμα» των μέτρων για τις κινήσεις της αυτοκινητοπομπής Τραμπ έπεσε - μετά τον Εμανουέλ Μακρόν - και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που υποχρεώθηκε να περιμένει όρθιος για κάποια λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Αμερικανού προέδρου.
Σε αντίθεση, όμως, με την ψύχραιμη αντιμετώπιση του προέδρου της Γαλλίας που δεν δίστασε να πάρει τηλέφωνο τον κ. Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Ερντογάν ήταν εμφανώς ενοχλημένος και χωρίς καμία διάθεση να αστειευτεί για την ταλαιπωρία του.
Τελείως διαφορετική ήταν, αντίθετα, η αντίδραση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν,το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη όπου διεξάγεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Όταν ο Μακρόν αποχώρησε από το κτήριο του ΟΗΕ μετά την ομιλία του στην οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο αστυνομικών που είχε στηθεί καθώς ήταν σε εξέλιξη η μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.
«Συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά, έχει διακοπεί παντού η κυκλοφορία» εξήγησε ένας αστυνομικός στον εμβρόντητο Μακρόν.
Παρόλα αυτά ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχασε το χιούμορ του αφού κάλεσε στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του στον οποίο ακούστηκε να λέει ««μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».
New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass— Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025
In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5
