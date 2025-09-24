Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ερντογάν για συνάντηση Τραμπ με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα: «Πολύ παραγωγική»
«Πολύ επιτυχημένη» χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση για τη Γάζα στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων ηγετών μουσουλμανικών χωρών.
Δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι ήταν «πολύ επιτυχημένη», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, και ο Ερντογάν την χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική και θετική συνάντηση».
Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα συζητήσει την κατάσταση στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας με τους ηγέτες της περιοχής κατά τη διάρκεια μιας «πολύ σημαντικής» πολυμερούς συνάντησης.
Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία θα εκπροσωπηθούν στη συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καταδικάσει με σφοδρότητα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τις γενοκτονία. Έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, έχει ζητήσει διεθνή μέτρα σε βάρος του και καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
