«Ναι, θα το έκανα» είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν θα υπερασπιζόταν χώρες της ΕΕ αν η Ρωσία κλιμάκωνε τις παραβιάσεις
«Δεν μας αρέσει» αυτό που έγινε στην Εσθονία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Συνεδριάζει σήμερα το ΣΑ του ΟΗΕ για τις ρωσικές εισβολές στην ανατολική Ευρώπη
Οι επανειλημμένες αναφορές για ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έχουν εντείνει τις συζητήσεις γύρω από τη στάση που θα τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Μόσχα προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ερώτηση την Κυριακή για το αν θα βοηθούσε στην υπεράσπιση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που η Ρωσία κλιμάκωνε τις εχθροπραξίες. «Ναι, θα το έκανα. Θα το έκανα», απάντησε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για την τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ.
Σε ερώτηση για το αν είχε ενημερωθεί σχετικά με τα γεγονότα στην Εσθονία, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει σχετική ενημέρωση και πρόσθεσε: «Δεν μας αρέσει».
Συνεδριάζει σήμερα το ΣΑ του ΟΗΕ για τις ρωσικές εισβολές στην Εσθονία
Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με θέμα την είσοδο τριών ρωσικών αεροπλάνων στον εσθονικό εθνικό εναέριο χώρο.
Τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα MiG-31 της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή η Εσθονία και το ΝΑΤΟ.
Η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει στους κόλπους του ΝΑΤΟ αποστολή αστυνόμευσης του ουρανού της Βαλτικής, αλλά επίσης η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροπλάνα για να αναχαιτίσουν τους τρεις εισβολείς.
«Στις 22 Σεπτεμβρίου (...), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία», σύμφωνα με ανακοίνωση της εσθονικής διπλωματίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα αυτή, μέλος επίσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ζητάει επισήμως έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα από τα μέλη της.
