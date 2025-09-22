Τζόρτζιο Αρμάνι: Παρουσιάζονται σε λίγες ημέρες στο Μονακό τα δύο mega yacht που σχεδίασε - Αγορασμένα από Ελληνοκύπριο επενδυτή



Τα αριστουργήματα της θάλασσας σε ελληνοκυπριακά χέρια

επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στο yachting

. Το πρώτο σκάφος έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση των δοκιμαστικών πλοών, ενώ το δεύτερο προχωρά στην τελική φάση κατασκευής.

O Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας επένδυσε στα mega yatchs που σχεδίασε η ιταλική εταιρείας

O Κώστας και η Σουζάνα Κλεάνθους με τον Τζόρτζιο Αρμάνι κατά την υπογραφή της συνεργασίας τους, πριν από ένα χρόνο



Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και το όραμα Armani