Τζόρτζιο Αρμάνι: Παρουσιάζονται σε λίγες ημέρες στο Μονακό τα δύο mega yacht που σχεδίασε - Αγορασμένα από Ελληνοκύπριο επενδυτή
Τζόρτζιο Αρμάνι: Παρουσιάζονται σε λίγες ημέρες στο Μονακό τα δύο mega yacht που σχεδίασε - Αγορασμένα από Ελληνοκύπριο επενδυτή
Το όνειρο του μεγάλου μετρ της παγκόσμιας μόδας ήταν να σχεδιάσει υπερπολυτελή σκάφη που να φέρουν εξ ολοκλήρου την υπογραφή του - Ποιος είναι ο Κώστας Κλεάνθους που τα απέκτησε επενδύοντας επιχειρηματικά στο yachting
Εδώ και χρόνια, όραμα του Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν να μεταφέρει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του οίκου Armani στο χώρο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Ενα εγχείρημα που ο Ιταλός μετρ της μόδας υλοποίησε δημιουργώντας δύο mega yachts 72 μέτρων, αποτέλεσμα της αποκλειστικής συνεργασίας του οίκου με την Italian Sea Group.
Tο εγχείρημα συνδυάζει τον πλήρη εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό των σκαφών από τον ίδιο τον Αρμάνι. Το εξωτερικό τους χαρακτηρίζεται από καθαρές, γεωμετρικές γραμμές που εναρμονίζονται με καμπύλες επιφάνειες, ενώ οι εσωτερικοί χώροι από την Armani Casa αναδεικνύουν και ενισχύουν την αισθητική φιλοσοφία του σχεδιαστή. Το αποτέλεσμα συνιστά μια αρμονική σύνθεση στιλιστικής πολυπλοκότητας, προηγμένων τεχνολογιών και ναυτικής αριστείας, σχεδιασμένη για να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα των πολυτελών σκαφών υψηλών προδιαγραφών.
Δείτε το σκάφος «Admiral Armani», σχεδιασμένο από τον γνωστό σχεδιαστή:
Ο ίδιος ο Τζόρτζιο Αρμάνι με διαχρονική επιρροή στον κόσμο της μόδας περιέγραψε το έργο ως προσωπικό πεδίο δημιουργίας: «Η θάλασσα και το σχέδιο είναι δύο από τα μεγαλύτερά μου πάθη. Με αυτή τη νέα συνεργασία, επέκτεινα την ιδέα της διακόσμησης και του επίπλου στον ναυτικό κόσμο, όπου — όπως και στη μόδα — αισθητική και λειτουργικότητα συνυπάρχουν με φυσικό και κομψό τρόπο».
Από τους πρώτους ανθρώπους που συμμερίστηκαν το όραμα του Τζόρτζιο Αρμάνι να επεκτείνει το ταλέντο του και στη θάλασσα ήταν ο επιχειρηματίας Κώστας Κλεάνθους. Γι΄αυτό και ήταν εκείνος που αγόρασε τα δύο mega yacht Armani τα οποία παρουσιάζονται σε λίγες ημέρες στο Monaco Yacht Show, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στο yachting. Το πρώτο σκάφος έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση των δοκιμαστικών πλοών, ενώ το δεύτερο προχωρά στην τελική φάση κατασκευής.
Ο Κώστας Κλεάνθους είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με πολύπλευρη δραστηριότητα σε χρηματοοικονομικά, ακίνητα, ξενοδοχειακά, μέσα μαζικής ενημέρωσης και ναυτιλία. Γνωστός για την ίδρυση της XM το 2009, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίχθηκε σε κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών με πάνω από 10 εκατομμύρια πελάτες σε 190 χώρες, ξεχωρίζει για το στρατηγικό του όραμα, και την ικανότητα προσαρμογής στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κύπρο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο London School of Economics και στο City Business School. Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό, έχει επενδύσει και σε εμβληματικά έργα στην Κύπρο, όπως ξενοδοχεία και μέσα ενημέρωσης, ενώ μέσω του Ιδρύματος Κλεάνθους στηρίζει κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, με κορυφαίο προγραμματισμένο έργο του Ιδρύματος την ανέγερση νέας υπερσύγχρονης Παιδοογκολογικής Κλινικής στη Λευκωσία. Τώρα , επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των πολυτελών σκαφών αναψυχής με την προσθήκη δύο μοναδικών σκαφών που φέρουν την υπογραφή του Giorgio Armani και κατασκευάζονται από τον όμιλο The Italian Sea Group.
Tο εγχείρημα συνδυάζει τον πλήρη εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό των σκαφών από τον ίδιο τον Αρμάνι. Το εξωτερικό τους χαρακτηρίζεται από καθαρές, γεωμετρικές γραμμές που εναρμονίζονται με καμπύλες επιφάνειες, ενώ οι εσωτερικοί χώροι από την Armani Casa αναδεικνύουν και ενισχύουν την αισθητική φιλοσοφία του σχεδιαστή. Το αποτέλεσμα συνιστά μια αρμονική σύνθεση στιλιστικής πολυπλοκότητας, προηγμένων τεχνολογιών και ναυτικής αριστείας, σχεδιασμένη για να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα των πολυτελών σκαφών υψηλών προδιαγραφών.
Δείτε το σκάφος «Admiral Armani», σχεδιασμένο από τον γνωστό σχεδιαστή:
Ο ίδιος ο Τζόρτζιο Αρμάνι με διαχρονική επιρροή στον κόσμο της μόδας περιέγραψε το έργο ως προσωπικό πεδίο δημιουργίας: «Η θάλασσα και το σχέδιο είναι δύο από τα μεγαλύτερά μου πάθη. Με αυτή τη νέα συνεργασία, επέκτεινα την ιδέα της διακόσμησης και του επίπλου στον ναυτικό κόσμο, όπου — όπως και στη μόδα — αισθητική και λειτουργικότητα συνυπάρχουν με φυσικό και κομψό τρόπο».
Από τους πρώτους ανθρώπους που συμμερίστηκαν το όραμα του Τζόρτζιο Αρμάνι να επεκτείνει το ταλέντο του και στη θάλασσα ήταν ο επιχειρηματίας Κώστας Κλεάνθους. Γι΄αυτό και ήταν εκείνος που αγόρασε τα δύο mega yacht Armani τα οποία παρουσιάζονται σε λίγες ημέρες στο Monaco Yacht Show, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στο yachting. Το πρώτο σκάφος έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση των δοκιμαστικών πλοών, ενώ το δεύτερο προχωρά στην τελική φάση κατασκευής.
Τα αριστουργήματα της θάλασσας σε ελληνοκυπριακά χέρια
Ο Κώστας Κλεάνθους είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με πολύπλευρη δραστηριότητα σε χρηματοοικονομικά, ακίνητα, ξενοδοχειακά, μέσα μαζικής ενημέρωσης και ναυτιλία. Γνωστός για την ίδρυση της XM το 2009, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίχθηκε σε κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών με πάνω από 10 εκατομμύρια πελάτες σε 190 χώρες, ξεχωρίζει για το στρατηγικό του όραμα, και την ικανότητα προσαρμογής στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο.
Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και το όραμα Armani
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κύπρο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο London School of Economics και στο City Business School. Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό, έχει επενδύσει και σε εμβληματικά έργα στην Κύπρο, όπως ξενοδοχεία και μέσα ενημέρωσης, ενώ μέσω του Ιδρύματος Κλεάνθους στηρίζει κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, με κορυφαίο προγραμματισμένο έργο του Ιδρύματος την ανέγερση νέας υπερσύγχρονης Παιδοογκολογικής Κλινικής στη Λευκωσία. Τώρα , επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των πολυτελών σκαφών αναψυχής με την προσθήκη δύο μοναδικών σκαφών που φέρουν την υπογραφή του Giorgio Armani και κατασκευάζονται από τον όμιλο The Italian Sea Group.
Το εκπληκτικό είναι ότι συμπορεύτηκε με το όραμα Armani ενθαρρύνοντάς τον να υπογράψει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα