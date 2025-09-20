ΗΠΑ: Ελικόπτερα Apache και τεθωρακισμένα συνολικής αξίας $6 δισ. συμφώνησε να πουλήσει ο Τραμπ στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου ενημέρωσε το Κογκρέσο και περιμένει την έγκριση - Οι παραδόσεις των οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ δεν αναμένονται πριν περάσουν δύο με τρία χρόνια