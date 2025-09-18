Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες στη Γάζα
«Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός. Ανέκαθεν αποτελούσε κακό σημάδι ότι κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», δήλωσε κάτοικος στη Λωρίδα της Γάζας
Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.
Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές στην Πόλη της Γάζας που είναι δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοi.
Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Τέσσερις ακόμα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και λιμό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες να αυξάνεται σε τουλάχιστον 435 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μεγαλοποιείται η σοβαρότητα της κατάστασης με την πείνα στη Γάζα.
Η υπηρεσία Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης δήλωσε ότι συνολικά 3.542 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από τις 11 Αυγούστου, την ημέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα σχέδια για να πάρει τον έλεγχο του θύλακα, έως χθες, Τετάρτη.
Ανέφερε ότι το 56% εξ αυτών σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα και το 44% στις κεντρικές και νότιες περιοχές, το οποίο, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου, δείχνει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ερημώσει το βόρειο τμήμα χωρίς, ωστόσο, να γλιτώνουν οι νοτιότερες περιοχές.
Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον διετή πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε χθες τους 65.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.
«Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός. Ανέκαθεν αποτελούσε κακό σημάδι ότι κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», δήλωσε ο Ισμαήλ, που δεν θέλησε να δηλώσει το επίθετό του. Ο ίδιος χρησιμοποιεί ψηφιακή κάρτα SIM (e-SIM) για να συνδέσει το τηλέφωνό του, μια επικίνδυνη μέθοδος για την οποία θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει ένα ύψωμα για να βρει σήμα.
«Η κατάσταση γύρω μου είναι απελπιστική. Άνθρωποι σε σκηνές και σε σπίτια ανησυχούν πολύ για τη ζωή τους. Πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να φύγουν, αλλά πολλοί δεν θέλουν κιόλας να το κάνουν», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας από παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της πόλης.
Palestinians continue to stream out of Gaza City, as Israel presses on with its ground offensive to take control of the city. The UN says the situation on the ground there is “nothing short of cataclysmic”.— Channel 4 News (@Channel4News) September 18, 2025
Around 99 Palestinians were reportedly killed in Gaza yesterday. pic.twitter.com/vc8wQoC6uf
Οι μισοί νεκροί σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας
Χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ όλη η Λωρίδα της Γάζας
