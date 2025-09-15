Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Ποινή φυλάκισης σε δύο άνδρες στη Ζάμπια για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου… κάνοντας μάγια
Ποινή φυλάκισης σε δύο άνδρες στη Ζάμπια για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου… κάνοντας μάγια
Όσο και αν ο πρόεδρος λέει ότι δεν τα πιστεύει αυτά, πολλοί στη χώρα του επηρεάζονται από αυτές τις δοξασίες
Δικαστήριο στη Ζάμπια καταδίκασε δύο άνδρες σε δύο χρόνια φυλάκιση για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Χακαίντε Χιτσιλέμα με μαγεία.
Είχαν συλληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο έχοντας στη κατοχή τους ξόρκια μεταξύ των οποίων και ένα ζωντανό χαμαιλέοντα. Καταδικάστηκαν βάσει ενός νόμου που μοιάζει να βγήκε από τις σελίδες του «Χάρι Πότερ», του νόμου περί μαγείας.
Την υπόθεση παρακολούθησε η Ζάμπια με μεγάλο ενδιαφέρον, αναφέρει το BBC, καθώς ήταν η πρώτη φορά που κάποιος δικάστηκε για απόπειρα χρήσης μαγείας εναντίον ενός προέδρου.
Η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι πρώην βουλευτής έβαλε τους δύο άνδρες να κάνουν μάγια στον πρόεδρο.
Ο δικηγόρος των δύο ανδρών, από την πλευρά του, ζήτησε από το δικαστήριο επιείκεια γιατί ήταν είχαν λευκό ποινικό παρελθόν και πρότεινε την επιβολή προστίμου.
Οι καταδικασθέντες δεν ήταν μόνο εχθροί του αρχηγού του κράτους, αλλά και όλων των κατοίκων της Ζάμπιας, τόνισε ο δικαστής κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.
Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι πολλοί στη χώρα, όπως εξάλλου και σε άλλες αφρικανικές, πιστεύουν στη μαγεία παρά το ότι δεν είναι αποδεδειγμένη επιστημονικά. Ο νόμος υπάρχει για να προστατεύει την κοινωνία από τον φόβο και τη βλάβη που προκαλούν όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν τη δύναμη να ασκούν μαγεία, είπε.
Ο πρόεδρος Χιτσιλέμα είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν πιστεύει στη μαγεία.
Ο νόμος περί μαγείας ψηφίστηκε το 1914, κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας.
Η μαγεία εμπλέκεται και στη διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και της οικογένειας του αποθανόντος προέδρου Έντγκαρ Λούνγκου για την κηδεία του.
Ο Λούνγκου πέθανε στη Νότια Αφρική τον Ιούνιο και η σορός του εξακολουθεί να βρίσκεται σε νεκροτομείο εκεί, λόγω της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας για την ταφή του. Δεν λείπουν και αυτοί που πιστεύουν ότι η επιμονή της κυβέρνησης να ταφεί στη Ζάμπια, παρά τη θέληση της οικογένειάς του, μπορεί να οφείλεται σε «αποκρυφικιστικούς λόγους».
