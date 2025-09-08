Η Ισπανία ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Τελ Αβίβ - Παίρνει μέτρα άσκησης πίεσης στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις του στη Γάζα
Η Ισπανία ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Τελ Αβίβ - Παίρνει μέτρα άσκησης πίεσης στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις του στη Γάζα
«Αυτό δεν είναι αυτοάμυνα, δεν είναι καν επίθεση, είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου λαού», είπε ο Σάντσεθ - Τι απάντησε το Ισραήλ - Ποια μέτρα λαμβάνει η Ισπανία
O Πέδρο Σάντσεθ αυξάνει την κριτική και την πίεση στην κυβέρνηση Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις ενέργειές της στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς σήμερα το απόγευμα ανακάλεσε τον πρέσβη της Ισπανίας στην Τελ Αβίβ.
Αναλυτικότερα, ο Ισπανός πρωθυπουργός, όπως αναφέρεται στον Guardian, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας μία δέσμη μέτρων, προκειμένου να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ – με σκοπό ο Νετανιάχου να σταματήσει την πολεμική εκστρατεία του στη Γάζα.
Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι, ενώ η ισπανική κυβέρνηση θα υποστηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να αμύνεται, αισθάνεται υποχρεωμένη να προσπαθήσει να «σταματήσει μια σφαγή». «Η προστασία της χώρας και της κοινωνίας σας είναι ένα πράγμα, αλλά η βομβιστική επίθεση σε νοσοκομεία και η εξόντωση αθώων αγοριών και κοριτσιών με την πείνα είναι κάτι τελείως διαφορετικό», είπε, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως η «απάντηση στις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις» της 7ης Οκτωβρίου του 2023, «εξελίχθηκε σε νέο κύμα παράνομων κατακτήσεων και μια αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού – μια επίθεση που ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ και η πλειονότητα των εμπειρογνωμόνων περιγράφουν ήδη ως γενοκτονία».
Ο Ισπανός πρωθυπουργός επισήμανε τον αριθμό των νεκρών, των τραυματιών, των εκτοπισμένων και των υποσιτιζόμενων. «Αυτό δεν είναι αυτοάμυνα, δεν είναι καν επίθεση. Είναι εξόντωση ενός ανυπεράσπιστου λαού. Είναι παραβίαση όλων των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου».
Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε «για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα» ήταν ένας νόμος που επισημοποιεί την υπάρχουσα, de facto απαγόρευση πώλησης ή αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού - από και προς - το Ισραήλ, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης ισπανικών λιμανιών και εναέριου χώρου για τη μεταφορά καυσίμων ή όπλων στον ισραηλινό στρατό.
Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης ότι όσοι «εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία» δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ισπανία και ανακοίνωσε αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της χώρας του προς τη Γάζα.
«Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν θα αρκέσουν για να σταματήσουν την εισβολή ή τα εγκλήματα πολέμου», είπε. «Αλλά ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν στην αύξηση της πίεσης στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, στην ανακούφιση μέρους των δεινών του παλαιστινιακού πληθυσμού και στην ενημέρωση του ισπανικού λαού ότι η χώρα του βρισκόταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας σε ένα από τα πιο διαβόητα επεισόδια του 21ου αιώνα».
Η ομιλία του Σάντσεθ προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι χρησιμοποιεί «άγρια και μισαλλόδοξη ρητορική» και «συνεχή αντι-ισραηλινή και αντισημιτική επίθεση» για να αποσπάσει την προσοχή από τις κατηγορίες για διαφθορά.
Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε ότι στο εξής θα απαγορεύεται στην υπουργό Εργασίας, Γιολάντα Ντίαζ, και στην υπουργός Νεολαίας, Σίρα Ρέγκομ να εισέλθουν στη χώρα, εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα – κάνοντας λόγο για «αντι-ισραηλινή και αντισημιτική οπτική», αναφερθείς στη Ντίαζ.
Από την πλευρά του, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης «ψευδείς και συκοφαντικές», αποκάλεσε την απαγόρευση εισόδου των δύο υπουργών στο Ισραήλ «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί στην υπεράσπιση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επιπλέον, επισήμανε ότι η Ισπανία είχε χορηγήσει υπηκοότητα σε 72.000 απογόνους των Εβραίων που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία το 1492 και είχε καταδικάσει αμέσως τις «φρικτές επιθέσεις» της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.
Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν στο ειδησεογραφικό μέσο ότι ο πρέσβης της Ισπανίας ανακλήθηκε «εν όψει των συκοφαντικών κατηγοριών εναντίον της Ισπανίας και των απαράδεκτων μέτρων εναντίον δύο μελών της κυβέρνησης της χώρας μας».
Τα μέτρα για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ
Η αντίδραση του Ισραήλ που οδήγησε στην ανάκληση του Ισπανού πρέσβη από την Τελ Αβίβ
