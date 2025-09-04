Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Δεύτερη ποινή κάθειρξης για διαφθορά στον πρώην πρόεδρο του Περού Αλεχάντρο Τολέδο
Δεύτερη ποινή κάθειρξης για διαφθορά στον πρώην πρόεδρο του Περού Αλεχάντρο Τολέδο
O 79χρονος πολιτικός κρίθηκε ένοχος για δωροληψία από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχ
Δικαστήριο στο Περού επέβαλε χθες Τετάρτη στον πρώην πρόεδρο Αλεχάντρο Τολέδο ποινή κάθειρξης 13 ετών και τριών μηνών για ξέπλυμα χρήματος, μετά τη δεύτερη καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς.
Ο κ. Τολέδο, 79 ετών, κρίθηκε ένοχος για δωροληψία από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ (έχει μετονομαστεί σε Novonor) και τη χρήση μέρους των ποσών που έλαβε για την απόκτηση ακινήτων υψηλής αξίας.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην πρόεδρος (2001-2006) και η σύζυγός του κατέβαλαν 5,1 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά κατοικίας και γραφείου σε ακριβή συνοικία της πρωτεύουσας και για να αποπληρώσουν ενυπόθηκα δάνεια για άλλα δυο ακίνητα. Τα ποσά διοχετεύτηκαν μέσω εξωχώριας εταιρείας, με έδρα την Κόστα Ρίκα, που ο κ. Τολέδο κρίθηκε πως χρησιμοποίησε σαν βιτρίνα για να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα, κατά την ίδια πηγή.
Η νέα ποινή ακολουθεί εκείνη που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο πολιτικός καταδικάστηκε να εκτίσει 20 χρόνια κι έξι μήνες κάθειρξης επειδή έλαβε δωροδοκίες ύψους 35 εκατ. δολαρίων από την Οντεμπρέχτ με αντάλλαγμα την ανάθεση κρατικών συμβάσεων.
Θα εκτίσει τις ποινές κατά συγχώνευση.
Οικονομολόγος με σπουδές σε αμερικανικά πανεπιστήμια (Στάνφορντ, Σαν Φρανσίσκο), ο κ. Τολέδο εκτίει την ποινή του σε φυλακή μέσα σε βάση της αστυνομίας στη Λίμα. Εκεί κρατούνται επίσης άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι της χώρας (Μαρτίν Βισκάρα, Πέδρο Καστίγιο, Ογιάντα Ουμάλα).
Στο πολύκροτο σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ ενεπλάκησαν πολιτικοί σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής — και, ειδικά στο Περού, σχεδόν όλοι οι πρόεδροι της χώρας αυτόν τον αιώνα. Ακόμη ένας πρώην πρόεδρος, ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι, δικάζεται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης το τρέχον διάστημα. Η εισαγγελία επιδιώκει να του επιβληθεί ποινή 35 χρόνων κάθειρξης.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ο κ. Τολέδο, 79 ετών, κρίθηκε ένοχος για δωροληψία από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ (έχει μετονομαστεί σε Novonor) και τη χρήση μέρους των ποσών που έλαβε για την απόκτηση ακινήτων υψηλής αξίας.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην πρόεδρος (2001-2006) και η σύζυγός του κατέβαλαν 5,1 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά κατοικίας και γραφείου σε ακριβή συνοικία της πρωτεύουσας και για να αποπληρώσουν ενυπόθηκα δάνεια για άλλα δυο ακίνητα. Τα ποσά διοχετεύτηκαν μέσω εξωχώριας εταιρείας, με έδρα την Κόστα Ρίκα, που ο κ. Τολέδο κρίθηκε πως χρησιμοποίησε σαν βιτρίνα για να ξεπλύνει τα παράνομα έσοδα, κατά την ίδια πηγή.
Η νέα ποινή ακολουθεί εκείνη που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο πολιτικός καταδικάστηκε να εκτίσει 20 χρόνια κι έξι μήνες κάθειρξης επειδή έλαβε δωροδοκίες ύψους 35 εκατ. δολαρίων από την Οντεμπρέχτ με αντάλλαγμα την ανάθεση κρατικών συμβάσεων.
Θα εκτίσει τις ποινές κατά συγχώνευση.
Οικονομολόγος με σπουδές σε αμερικανικά πανεπιστήμια (Στάνφορντ, Σαν Φρανσίσκο), ο κ. Τολέδο εκτίει την ποινή του σε φυλακή μέσα σε βάση της αστυνομίας στη Λίμα. Εκεί κρατούνται επίσης άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι της χώρας (Μαρτίν Βισκάρα, Πέδρο Καστίγιο, Ογιάντα Ουμάλα).
Στο πολύκροτο σκάνδαλο της Οντεμπρέχτ ενεπλάκησαν πολιτικοί σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής — και, ειδικά στο Περού, σχεδόν όλοι οι πρόεδροι της χώρας αυτόν τον αιώνα. Ακόμη ένας πρώην πρόεδρος, ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι, δικάζεται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης το τρέχον διάστημα. Η εισαγγελία επιδιώκει να του επιβληθεί ποινή 35 χρόνων κάθειρξης.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα