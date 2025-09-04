Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
«Εκστρατεία ντροπής» για γυναίκα που δεν μάζευε τις ακαθαρσίες του σκύλου της
«Τη γνωρίζετε; Αφήνει τον σκύλο της να κάνει την ανάγκη του στον δρόμο και αρνείται να τα μαζέψει», αναφέρει η αφίσα που γέμισε τις κολόνες της περιοχής
Έναν πρωτότυπο τρόπο για να συνετίσει μια γυναίκα που επανειλημμένα δεν μάζευε τις ακαθαρσίες τους σκύλου της από το δρόμο βρήκε ένας γείτονάς της στη Νέα Υόρκη.
Ο ενοχλημένος γείτονας βλέποντας πως η γυναίκα δείχνει αδιαφορία, παρά τις παρατηρήσεις που δεχόταν για να μαζέψει τα περιττώματα του σκύλου της, αποφάσισε να ξεκινήσει μια «εκστρατεία ντροπής».
Δημιούργησε αφίσες τις οποίες και κόλλησε σε κολόνες σε απόσταση 10 τετραγώνων με τη φωτογραφία της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία φοράει μια τσάντα Chanel και δείχνει θυμωμένη, ενώ έχει βγάλει βόλτα το κατοικίδιό της.
«Τη γνωρίζετε; Αφήνει τον σκύλο της να κάνει την ανάγκη του στον δρόμο και αρνείται να τα μαζέψει», αναφέρει η αφίσα που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.
Οι κάτοικοι της φιλικής για τα σκυλιά γειτονιάς, κοντά στο καταπράσινο πάρκο Carl Schurz, το οποίο διαθέτει δύο χώρους σκύλων, χαιρέτησαν την κίνηση, με μερικούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους, λέγοντας πως επιτέλους κάποιος πήρε πρωτοβουλία να την καταγγείλει.
«Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα! Είμαι ενθουσιασμένη που κάποιος το έκανε. Επιτέλους, κάποιος κάνει κάτι για αυτό», είπε στην Post μια 76χρονη συνταξιούχος. «Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα».
«Είναι μια γενναία προσπάθεια», είπε από την πλευρά της μια 29χρονη υπεύθυνη μάρκετινγκ από το Upper East Side.
Αλλά παραδέχτηκε: «Δεν νομίζω ότι αυτή η γυναίκα θα αλλάξει».
Οι πινακίδες προκάλεσαν επίσης μια συζήτηση στο Reddit, με την εικόνα της αφίσας να γίνεται θέμα συζήτησης, με κάποιους γείτονες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την άσκοπη αμέλεια της ιδιοκτήτριας του σκύλου.
«Την έχω δει, στην πραγματικότητα. Σήκωσα τα περιττώματα του σκύλου της γιατί αυτή περπάτησε αδιάφορα», είπε ένας γείτονας.
Εάν ένας ιδιοκτήτης σκύλου δεν μαζέψει τις ακαθαρσίες του ζώου του, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, σύμφωνα με τους νόμους για την ευζωία των ζώων στην Ελλάδα.
Η ευθύνη για τη διατήρηση καθαρών δημόσιων χώρων βαραίνει τους ιδιοκτήτες των ζώων, γι' αυτό είναι σημαντικό να συλλέγουν πάντα τις ακαθαρσίες.
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
