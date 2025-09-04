«Εκστρατεία ντροπής» για γυναίκα που δεν μάζευε τις ακαθαρσίες του σκύλου της

Εάν ένας ιδιοκτήτης σκύλου δεν μαζέψει τις ακαθαρσίες του ζώου του, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, σύμφωνα με τους νόμους για την ευζωία των ζώων στην Ελλάδα.Η ευθύνη για τη διατήρηση καθαρών δημόσιων χώρων βαραίνει τους ιδιοκτήτες των ζώων, γι' αυτό είναι σημαντικό να συλλέγουν πάντα τις ακαθαρσίες.