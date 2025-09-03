Ξεκινά η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Τα Άρματα του Γεδεών», λένε οι IDF

Τα Άρματα του Γεδεών"

υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, είχε εγκρίνει τη δεύτερη φάση της επιχείρησης

Οιανακοίνωσαν ότι το σχέδιό τους, «Τα Άρματα του Γεδεών», εισέρχεται στη δεύτερη φάση του, λίγες ημέρες μετά τη διαρροή εγγράφου που έκρινε ότι η πρώτη φάση της επιχείρησης είχε θεωρηθεί αποτυχημένη από τη διοίκηση.«Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση της επιχείρησης "προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις εναντίον των κύριων οχυρών της Χάμας μέχρι την ήττα της», έγραψαν οι IDF σε ανάρτησή τους στο X.Στην ανάρτησή τους δημοσίευσαν και μία φωτογραφία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, από μία σημερινή επίσκεψη πεδίου κοντά στην πόλη της Γάζας.Η εν λόγω επιχείρηση αφορά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, σχέδιο που έχει λάβει διεθνή κατακραυγή.Στις 20 Αυγούστου, ομε τίτλο «Τα Άρματα του Γεδεών ΙΙ» (Gideon's Chariots II) που αφορά την κατάληψη της πόλης της Γάζας.Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, είχε διαρρεύσει ένα διαβαθμισμένο έγγραφο του ισραηλινού στρατού, το οποίο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα το Channel 12 η στρατιωτική επιχείρηση δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά ή την απελευθέρωση των ομήρων.