Μία ελάχιστα γνωστή ιστορία για την Ουκρανία: Πώς θωρακίστηκε ενεργειακά πριν τη ρωσική εισβολή του 2022 - Γιατί ο φετινός χειμώνας θα είναι ο δυσκολότερος