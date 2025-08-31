Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα «κατασκευάζει» νίκες στο πεδίο για να πείσει τη Δύση πως η Ουκρανία έχει τελειώσει
Διαφορετικά στοιχεία για τα κατεχόμενα της Ρωσίας στην Ουκρανία σε σχέση με αυτά που παρουσίασε χθες το Κρεμλίνο, δίνει στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου - Για προπαγάνδα μιλούν αναλυτές, υπερβολές της Μόσχας, λέει το Κίεβο
Μεθοδευμένη προπαγάνδα, που στοχεύει στη διαμόρφωση της εντύπωσης πως η ρωσική νίκη είναι αναπόφευκτη, αποδίδουν στρατιωτικοί αναλυτές στις τελευταίες δηλώσεις του αρχηγού του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Βαλερί Γκερασίμοφ, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για τις κατακτήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία τα οποία απέχουν αισθητά από την πραγματικότητα.
Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο Γκερασίμοφ ισχυρίστηκε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τον Μάρτιο, όταν στην πραγματικότητα η έκταση που ελέγχει η Ρωσία ανέρχεται σε περίπου 2.350 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να αξιοποιήσει μεγάλες ποσότητες ποσοτικών δεδομένων ώστε να καλλιεργήσει την ψευδαίσθηση ταχείας προέλασης.
«Το Κρεμλίνο προσπαθεί να πείσει τη Δύση ότι η Ρωσία θα επιτύχει αναπόφευκτα τους πολεμικούς της στόχους, ώστε η Ουκρανία να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Μόσχας και η Δύση να σταματήσει την υποστήριξή της», σημειώνει το Ινστιτούτο.
Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να καταγράφουν «ιδιαίτερα υψηλές απώλειες» από τον χειμώνα του 2024 προκειμένου να επιτύχουν περιορισμένα κέρδη, με τις απώλειες αυτές να θεωρούνται «μη βιώσιμες» σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική.
Οι διαφορές που καταγράφονται ανάμεσα στις δηλώσεις του Γκερασίμοφ και τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου είναι χαρακτηριστικές:
Στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε έλεγχο 99,7%
Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο Γκερασίμοφ κάνει λόγο για 79%, ενώ το Ινστιτούτο για 76,7%
Στην περιφέρεια της Χερσώνα, ο Ρώσος στρατηγός μιλά για 76%, με το Ινστιτούτο να τοποθετεί τον έλεγχο στο 73,2%
Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ο Γκερασίμοφ αναφέρει 74%, ενώ το Ινστιτούτο 73%
Για τον αριθμό των οικισμών, η ρωσική εκδοχή μιλά για 149, έναντι 130 που υπολογίζει το Ινστιτούτο
Στην πόλη Κουπιάνσκ, ο Γκερασίμοφ υποστήριξε ότι η Ρωσία ελέγχει το 50%, ενώ οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου περιορίζουν το ποσοστό στο 6,3%
Για τις κωμοπόλεις κοντά στο Λιμάν, ο Γκερασίμοφ έκανε λόγο για 10, όταν το Ινστιτούτο καταγράφει πέντε
Στην περιοχή Βελικομιχαΐλιβκα, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι κατέχει πέντε κωμοπόλεις, έναντι τριών που αναγνωρίζει το Ινστιτούτο.
Υπερβολικοί οι αριθμοί που παρουσιάζει η Μόσχα, λέει το Κίεβο
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δήλωσαν σήμερα ότι παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί επιτυχούς θερινής επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πάρουν πλήρως τον έλεγχο ούτε μίας μεγάλης ουκρανικής πόλης και "υπερβάλλουν κατά πολύ" στους αριθμούς που αφορούν εδάφη που κατελήφθησαν.
"Παρά τους ισχυρισμούς του Γκεράσιμοφ, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης", ανέφερε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
"Οι αριθμοί που παρουσίασαν οι κατοχικές δυνάμεις σχετικά με τα εδάφη και τους οικισμούς που κατελήφθησαν είναι πολύ υπερβολικοί", ανέφερε.
