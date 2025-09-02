Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Αν και είχε αρνηθεί τις κατηγορίες μέσω ανοικτής επιστολής του τον Οκτώβριο του 2023, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους ήταν συναινετική, το δικαστήριο της Παρισιού αποφάσισε να προχωρήσει με τη δίκη
Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο αστέρας του γαλλικού κινηματογράφου, παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά της ηθοποιού Σαρλότ Αρνό, στα γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν το 2018 στο Παρίσι. Η Αρνό, τότε 22 ετών, δήλωσε ότι ο 70χρονος Ντεπαρντιέ τη βίασε και την κακοποίησε στις 7 και 13 Αυγούστου του 2018. Η Αρνό, που είναι κόρη ενός φίλου του ηθοποιού, κατήγγειλε τον Ντεπαρντιέ στην αστυνομία μόλις λίγες μέρες μετά τα φερόμενα περιστατικά.
Αν και ο ηθοποιός είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες μέσω ανοικτής επιστολής του τον Οκτώβριο του 2023, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους ήταν συναινετική, το δικαστήριο της Παρισιού αποφάσισε να προχωρήσει με τη δίκη. «Ποτέ, ποτέ δεν έχω κακοποιήσει γυναίκα» είχε γράψει στην επιστολή του. Η δικηγόρος της Αρνό, Καριν Ντιγιουρί Ντιμπό, δήλωσε ότι η πελάτισσά της και εκείνη αισθάνονται ανακουφισμένες και αισιόδοξες για την πορεία της υπόθεσης.
Η πρόταση του εισαγγελέα για τη δίκη αναφέρει ότι ο Ντεπαρντιέ «ανάγκασε το θύμα να υποκύψει στη θέλησή του και να υποστεί σεξουαλικές πράξεις στις οποίες δεν είχε τη δυνατότητα να αντισταθεί». Η Αρνό, σήμερα 29 ετών, εξέφρασε τη συναισθηματική της ανακούφιση στα social media, δηλώνοντας πως μετά από επτά χρόνια βασανιστηρίων και φρίκης, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της υπόθεσης, αλλά νιώθει ανακούφιση.
Σε ξεχωριστή δίκη, ο Ντεπαρντιέ είχε καταδικαστεί τον Μάιο του 2023 σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στην ταινία «Les Volets Verts» το 2021. Ο δικαστής διέταξε να προστεθεί το όνομά του στη λίστα σεξουαλικών εγκληματιών της Γαλλίας.
