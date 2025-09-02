Ένας θάνατος στους 100 στον κόσμο οφείλεται σε αυτοκτονία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Οι ψυχικές διαταραχές έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες: υψηλές δαπάνες υγείας, αλλά και έμμεσες δαπάνες, ιδιαίτερα όσον αφορά την απώλεια παραγωγικότητας, οι οποίες είναι ακόμη πιο σημαντικές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος σημείωσε ότι από μόνες τους η κατάθλιψη και το άγχος στοιχίζουν στην παγκόσμια οικονομία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.