Ευρεία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ευρεία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα
Θα προεδρεύσει ο Τραμπ όπως έκανε γνωστό ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ.
«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (...) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο κ. Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
