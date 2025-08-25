Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι έτοιμο να στηρίξει τον Λίβανο στο αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου έχει ήδη εγκρίνει τους στόχους ενός αμερικανικού σχεδίου αφοπλισμού για την συνδεόμενη με το Ιράν οργάνωση
Το Ισραήλ είναι έτοιμο να στηρίξει τον Λίβανο στη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Νωρίτερα αυτό τον μήνα το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε τους στόχους ενός αμερικανικού σχεδίου αφοπλισμού για την συνδεόμενη με το Ιράν οργάνωση.
Η απόφαση του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου να εργαστεί προς την κατεύθυνση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του 2025 ήταν σπουδαία, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διευκρινίζοντας ότι αν ο στρατός του Λιβάνου λάβει μέτρα προς τον αφοπλισμό της οργάνωσης, το Ισραήλ θα προχωρήσει στη λήψη αμοιβαίων μέτρων, περιλαμβανομένης μιας σταδιακής μείωσης της παρουσίας του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.
