Ισραήλ: Το μπαλάκι στον Νετανιάχου πέταξε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού για τους ομήρους
Ισραήλ: Το μπαλάκι στον Νετανιάχου πέταξε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού για τους ομήρους
«Ο στρατός έφερε τις συνθήκες για τη συμφωνία» τόνισε ο Εγιάλ Ζαμιρ - Υπό πίεση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Επίσκεψη στη ναυτική βάση της Χάιφα πραγματοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνοντας ότι υπάρχει πρόταση συμφωνίας για τους ομήρους, η οποία, όπως είπε, πρέπει να αξιοποιηθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 13, ο Ζαμίρ υπογράμμισε: «Υπάρχει συμφωνία στο τραπέζι, πρέπει να την πάρουμε».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνθηκών που καθιστούν εφικτή μια τέτοια εξέλιξη. «Ο στρατός έφερε τις συνθήκες για τη συμφωνία, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», φέρεται να είπε, μεταθέτοντας την τελική ευθύνη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με ολοένα και αυξανόμενες πιέσεις να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι και να σταματήσει ο πόλεμος προτού ο ισραηλινός στρατός ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.
Μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δεν έχουν αποφέρει καρπούς.
Οι ακροδεξιοί πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου τάσσονται κατηγορηματικά κατά της σύναψης συμφωνίας με τη Χαμάς, με μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σε συγγενείς των ομήρων ότι θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφωνήσει σε εκεχειρία.
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 13, ο Ζαμίρ υπογράμμισε: «Υπάρχει συμφωνία στο τραπέζι, πρέπει να την πάρουμε».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνθηκών που καθιστούν εφικτή μια τέτοια εξέλιξη. «Ο στρατός έφερε τις συνθήκες για τη συμφωνία, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», φέρεται να είπε, μεταθέτοντας την τελική ευθύνη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με ολοένα και αυξανόμενες πιέσεις να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι και να σταματήσει ο πόλεμος προτού ο ισραηλινός στρατός ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.
Μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δεν έχουν αποφέρει καρπούς.
Οι ακροδεξιοί πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου τάσσονται κατηγορηματικά κατά της σύναψης συμφωνίας με τη Χαμάς, με μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σε συγγενείς των ομήρων ότι θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφωνήσει σε εκεχειρία.
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα