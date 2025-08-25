Ισραήλ: Το μπαλάκι στον Νετανιάχου πέταξε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού για τους ομήρους

Επίσκεψη στη ναυτική βάση της Χάιφα πραγματοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνοντας ότι υπάρχει πρόταση συμφωνίας για τους ομήρους, η οποία, όπως είπε, πρέπει να αξιοποιηθεί.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 13, ο Ζαμίρ υπογράμμισε: «Υπάρχει συμφωνία στο τραπέζι, πρέπει να την πάρουμε».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνθηκών που καθιστούν εφικτή μια τέτοια εξέλιξη. «Ο στρατός έφερε τις συνθήκες για τη συμφωνία, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», φέρεται να είπε, μεταθέτοντας την τελική ευθύνη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.



Ο

είναι αντιμέτωπος με ολοένα και αυξανόμενες πιέσεις να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι και να σταματήσει ο πόλεμος προτού ο ισραηλινός στρατός ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δεν έχουν αποφέρει καρπούς.





Οι ακροδεξιοί πολιτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου τάσσονται κατηγορηματικά κατά της σύναψης συμφωνίας με τη