Ιράν και ΗΠΑ δεν έχουν φτάσει σε «επίπεδο ωριμότητας» να μιλήσουν για τα πυρηνικά, λέει η Τεχεράνη
Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών - Η Τεχεράνη προειδοποίησε, επίσης, ότι θα χρησιμοποιήσει νέους πυραύλους αν δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ
Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν φτάσει στο σημείο όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν «αποτελεσματικές» πυρηνικές συνομιλίες, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τεχεράνης σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Κάθε διαπραγμάτευση έχει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ονομάζεται «ωριμότητα διαπραγμάτευσης» και πρέπει να φτάσει σε αυτή την ωριμότητα για να πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
«Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο σημείο ωριμότητας όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.
Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει νέους πυραύλους αν δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ
Το Ιράν δήλωσε έτοιμο να χρησιμοποιήσει νέους πυραύλους σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση από το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.
«Οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών είχαν κατασκευαστεί από το υπουργείο Άμυνας πριν μερικά χρόνια», δήλωσε σήμερα ο στρατηγός Αζίζ Νασιρζαντέχ όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.
«Σήμερα έχουμε κατασκευάσει πυραύλους με πολύ ανώτερες ικανότητες (…) και αν ο σιωνιστής εχθρός ξεκινήσει ξανά αυτή την περιπέτεια, αναμφίβολα θα τους χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε.
Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η χώρα είναι έτοιμη για μια νέα αντιπαράθεση, αν και δεν επιδιώκει τον πόλεμο.
Σήμερα το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή θα διεξαχθούν στρατιωτικά γυμνάσια «στο βόρειο τμήμα του Ινδικού ωκεανού και στη θάλασσα του Ομάν».
Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Το Ισραήλ από την πλευρά του έκανε λόγο για 28 νεκρούς.
Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Εξάλλου επικρίνουν το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, κυρίως την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.
Το Ιράν ανακοίνωσε στις 28 Ιουλίου ότι δεν θα συζητά για τις αμυντικές του ικανότητες με τις δυτικές κυβερνήσεις, αφού η Γαλλία ζήτησε να συναφθεί «ολοκληρωμένη συμφωνία» με την Τεχεράνη, η οποία θα αφορά τόσο τις πυρηνικές της δραστηριότητες όσο και το βαλλιστικό της πρόγραμμα αλλά και την επιρροή που ασκεί στις χώρες της περιοχής.
