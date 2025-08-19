Η Ελβετία δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν γίνουν εκεί οι συνομιλίες για την Ουκρανία
Η Ελβετία δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν γίνουν εκεί οι συνομιλίες για την Ουκρανία
Η χώρα θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής παρά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ρώσου προέδρου λόγω του ειδικού της ρόλου και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ
«Ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εάν επισκεφθεί τη χώρα για υποθετικές ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία θα χορηγήσει η Ελβετία, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάτσιο Κάσις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε χθες τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με τη συμμετοχή και του ίδιου. Για την ώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος.
Πάντως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την Τρίτη να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στη Γενεύη, μια ιδέα με την οποία συμφώνησε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.
Εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εκκρεμεί από το 2023 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.
Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, ο Κάσις διευκρίνισε ότι δεν θα συλληφθεί αν έρθει στην χώρα για να συμμετάσχει σε ειρηνευτική διάσκεψη.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ελβετία είναι «έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση». «Έχουμε πάντα εκφράσει την προθυμία μας, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ακόμη.
Η Ελβετία «έχει διευκρινίσει τη νομική κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός και θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια σύνοδο κορυφής «παρά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν, λόγω του ειδικού ρόλου μας και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ».
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε χθες τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με τη συμμετοχή και του ίδιου. Για την ώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος.
Πάντως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την Τρίτη να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στη Γενεύη, μια ιδέα με την οποία συμφώνησε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.
Εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εκκρεμεί από το 2023 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.
Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, ο Κάσις διευκρίνισε ότι δεν θα συλληφθεί αν έρθει στην χώρα για να συμμετάσχει σε ειρηνευτική διάσκεψη.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ελβετία είναι «έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση». «Έχουμε πάντα εκφράσει την προθυμία μας, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ακόμη.
Η Ελβετία «έχει διευκρινίσει τη νομική κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός και θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια σύνοδο κορυφής «παρά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πούτιν, λόγω του ειδικού ρόλου μας και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ».
Ειδήσεις σήμερα:
Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο
Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»
Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο
Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»
Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα