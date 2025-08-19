Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Μετανάστες

Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα

Το κοριτσάκι από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επι πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό και εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Πέθανε σήμερα το απόγευμα το κοριτσάκι 6 ετών που είχε φτάσει, με την μητέρα του, στις 8 Αυγούστου στο νησί της Λαμπεντούζα.

Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επι πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό.

Αμέσως μετά την άφιξή της και την παροχή πρώτων βοηθειών, η μικρή είχε μεταφερθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Σικελίας, Παλέρμο, όπου είχε εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σήμερα μεταφέρθηκαν στον Ακράγαντα της Σικελίας δεκα σοροί μεταναστών και προσφύγων που έχασαν την ζωή τους κατά τον διάπλου της κεντρικής Μεσογείου, την περασμένη εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου

Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα

Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης