Για 10 χρόνια εισέπραττε τη σύνταξη της νεκρής μητέρας - Απάτη με λεία 120.000 ευρώ στην Ιταλία
ΚΟΣΜΟΣ
Διαπιστώθηκε ότι εκτός από την απόκρυψη του θανάτου υπήρχαν και ψευδή πιστοποιητικά που βεβαίωναν την ύπαρξη της συνταξιούχου

Μια 66χρονη γυναίκα που ζει στη Ραβέννα της Ιταλίας και έχει καταγωγή από το Μαρόκο κατηγορείται για απάτη, καθώς φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η μητέρα της είχε πεθάνει το 2015 στην Ιταλία, με τη σορό να μεταφέρεται αμέσως στο Μαρόκο, όπου και ετάφη. Μέχρι τότε η ηλικιωμένη πήγαινε συχνά η ίδια στα γραφεία του ΙΝPS για να παραλάβει τη σύνταξή της. Μετά τον θάνατό της, η κόρη συνέχισε να εμφανίζεται στη θέση της, πείθοντας τους υπαλλήλους ότι η συνταξιούχος ζούσε ακόμη.

Τα χρήματα της σύνταξης κατατίθεντο κάθε μήνα σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό που η γυναίκα διατηρούσε μαζί με τη μητέρα της. Σε διάστημα δέκα ετών κατάφερε να εισπράξει συνολικά 120.000 ευρώ χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.



Με το πέρασμα του χρόνου οι υπάλληλοι άρχισαν να υποψιάζονται, καθώς για δέκα χρόνια δεν είχαν καμία προσωπική επαφή με τη δικαιούχο της σύνταξης, παρά μόνο με την κόρη της. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην οικονομική αστυνομία της Ιταλίας, η οποία ξεκίνησε έρευνες.

Διαπιστώθηκε ότι εκτός από την απόκρυψη του θανάτου υπήρχαν και ψευδή πιστοποιητικά που βεβαίωναν την ύπαρξη της συνταξιούχου. Οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτική δέσμευση των 120.000 ευρώ, καθώς και στην κατάσχεση ενός αυτοκινήτου Mercedes που ανήκε στην 66χρονη, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Η γυναίκα είναι πλέον κατηγορούμενη για απάτη σε βάρος του κράτους, ενώ η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές.

