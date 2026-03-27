Η στιγμή που θηλυκές φάλαινες συνεργάζονται κατά τη διάρκεια γέννας για να προστατεύσουν νεογέννητο, δείτε βίντεο
Η στιγμή που θηλυκές φάλαινες συνεργάζονται κατά τη διάρκεια γέννας για να προστατεύσουν νεογέννητο, δείτε βίντεο

Για αρκετές ώρες οι φάλαινες παρέμεναν κοντά στο μικρό, κρατώντας το πάνω από το νερό μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει μόνο του - Γιατί οι ερευνητές θεωρούν σημαντική ανακάλυψη το βίντεο

Η στιγμή που θηλυκές φάλαινες συνεργάζονται κατά τη διάρκεια γέννας για να προστατεύσουν νεογέννητο, δείτε βίντεο
Σπάνιο βίντεο καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή της γέννας μιας φάλαινας φυσητήρα, προσφέροντας στους επιστήμονες μια μοναδική ματιά στη συμπεριφορά αυτών των εντυπωσιακών θαλάσσιων θηλαστικών.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Associated Press, το οποίο τραβήχτηκε το 2023, δείχνει θηλυκές φάλαινες από δύο διαφορετικές οικογενειακές ομάδες να συνεργάζονται στενά, υποστηρίζοντας τη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού και βοηθώντας το νεογέννητο να φτάσει στην επιφάνεια για την πρώτη του αναπνοή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο επίπεδο συντονισμού στο ζωικό βασίλειο, το οποίο παρατηρείται κυρίως σε πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως οι πίθηκοι και οι άνθρωποι.

Η διαδικασία της γέννας διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ για αρκετές ώρες μετά, οι φάλαινες παρέμεναν κοντά στο μικρό, κρατώντας το πάνω από το νερό μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει μόνο του.

Rare video shows female sperm whales working together during a birth

Οι επιστήμονες κατέγραψαν επίσης διαφορετικούς ήχους επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της γέννας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι φάλαινες συγχρονίζονταν μεταξύ τους για να βοηθήσουν τη μητέρα και το νεογέννητο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι φυσητήρες ζουν σε δεμένες κοινωνίες, όπου τα θηλυκά διατηρούν ισχυρούς δεσμούς και συνεργάζονται για την προστασία των μικρών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τέτοιες ανακαλύψεις μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής ζωής και της επικοινωνίας των φαλαινών, αποκαλύπτοντας πτυχές της συμπεριφοράς τους που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες.

Η στιγμή που θηλυκές φάλαινες συνεργάζονται κατά τη διάρκεια γέννας για να προστατεύσουν νεογέννητο
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Δείτε Επίσης