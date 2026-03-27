Νέες απειλές από το Ιράν: «Θα χτυπήσουμε ξενοδοχεία σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες»
«Πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται», δηλώνει ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας - Ειδική αναφορά σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν

Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε ότι τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε όλη την περιοχή θα αποτελέσουν στόχους στον πόλεμό του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Όταν όλοι οι Αμερικανοί (οι δυνάμεις) μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη.

«Πρέπει απλώς να περιμένουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπήσουν; Φυσικά πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το Ιράν είχε στείλει «σαφή προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν είχε εντοπίσει αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες τοποθεσίες στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Από την αρχή αυτού του πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις στο GCC για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X, καλώντας τα ξενοδοχεία στην περιοχή να τους αρνηθούν κρατήσεις.
