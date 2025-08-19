Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Το πιο καταστροφικό καλοκαίρι των τελευταίων 20 ετών
Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Το πιο καταστροφικό καλοκαίρι των τελευταίων 20 ετών

Τέσσερις μεγάλες θερμικές εξάρσεις, σε συνδυασμό με ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, μετέτρεψαν την ήπειρο σε «πυριτιδαποθήκη», αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές - Ισπανία και Πορτογαλία στο επίκεντρο

Η Ευρώπη βιώνει το πιο καταστροφικό καλοκαίρι πυρκαγιών των τελευταίων σχεδόν 20 ετών, με 8.948 τετραγωνικά χιλιόμετρα να έχουν καεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, σύμφωνα με δορυφορικές εκτιμήσεις του προγράμματος Copernicus. Τέσσερις μεγάλες θερμικές εξάρσεις, σε συνδυασμό με ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, μετέτρεψαν την ήπειρο σε «πυριτιδαποθήκη», αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές.

Η Ισπανία στο επίκεντρο της κρίσης

Η Ισπανία μετρά πάνω από 3.482 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένων εκτάσεων – τα περισσότερα από το 2006 – με περισσότερους από 31.000 ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν διεθνείς δυνάμεις από χώρες όπως η Φινλανδία και η Σλοβακία, στην μεγαλύτερη κινητοποίηση ξένης βοήθειας που έχει γνωρίσει η χώρα. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές, ενώ η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει 31 άτομα για πρόκληση εμπρησμών. Παρά την αναμενόμενη πτώση θερμοκρασίας μετά από 16ήμερο καύσωνα, οι μισές επαρχίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

