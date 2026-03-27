Άνθισαν οι κερασιές στο Τόκιο, πλήθος κόσμου απολαμβάνει το ροζ τοπίο
ΚΟΣΜΟΣ
Τόκιο Ιαπωνία Κερασιές

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ανθοφορία της κερασιάς ξεκίνησε στο Τόκιο νωρίτερα από τον μέσο όρο της εποχής, σηματοδοτώντας την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου στην ιαπωνική πρωτεύουσα και ενός από τα σημαντικότερα ετήσια φαινόμενα για κατοίκους και επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έναρξη της ανθοφορίας καταγράφηκε πέντε ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τα συνήθη δεδομένα. Η διαδικασία κηρύσσεται επίσημα όταν ανοίξουν τουλάχιστον πέντε άνθη στο καθορισμένο δέντρο αναφοράς, ωστόσο φέτος καταγράφηκαν 61 άνθη πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση.


Οι υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες που επικρατούν από τα μέσα Φεβρουαρίου συνέβαλαν στην επιτάχυνση της διαδικασίας, σύμφωνα με Ιάπωνες μετεωρολόγους.

Ήδη από την Παρασκευή, επισκέπτες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε πάρκα της πόλης, όπως το γνωστό πάρκο Ueno, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για παρατήρηση της ανθοφορίας. Στο σημείο, πολίτες και τουρίστες είχαν απλώσει κουβέρτες κάτω από τα ανθισμένα δέντρα, στο πλαίσιο της παραδοσιακής δραστηριότητας υπαίθριων συγκεντρώσεων.


Κλείσιμο
Η περίοδος της ανθοφορίας της κερασιάς συνδέεται με αυξημένη τουριστική κίνηση και αποτελεί αφορμή για οικογενειακές εξόδους και κοινωνικές δραστηριότητες στην πόλη.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών, το φαινόμενο διατηρεί και έναν πιο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ετήσια επανεμφάνιση των ανθισμένων δέντρων συνδέεται με στιγμές ηρεμίας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

