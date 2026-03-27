Άνθισαν οι κερασιές στο Τόκιο, πλήθος κόσμου απολαμβάνει το ροζ τοπίο

Η ανθοφορία της κερασιάς
ξεκίνησε στο Τόκιο
νωρίτερα από τον μέσο όρο της εποχής, σηματοδοτώντας την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου στην ιαπωνική πρωτεύουσα και ενός από τα σημαντικότερα ετήσια φαινόμενα
για κατοίκους και επισκέπτες.
Σύμφωνα με τις αρχές, η έναρξη της ανθοφορίας καταγράφηκε πέντε ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τα συνήθη δεδομένα
. Η διαδικασία κηρύσσεται επίσημα όταν ανοίξουν τουλάχιστον πέντε άνθη
στο καθορισμένο δέντρο αναφοράς, ωστόσο φέτος καταγράφηκαν 61 άνθη πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση.
Οι υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες που επικρατούν από τα μέσα Φεβρουαρίου
συνέβαλαν στην επιτάχυνση της διαδικασίας, σύμφωνα με Ιάπωνες μετεωρολόγους.
Ήδη από την Παρασκευή, επισκέπτες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε πάρκα της πόλης, όπως το γνωστό πάρκο Ueno, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς
για παρατήρηση της ανθοφορίας
. Στο σημείο, πολίτες και τουρίστες είχαν απλώσει κουβέρτες κάτω από τα ανθισμένα δέντρα, στο πλαίσιο της παραδοσιακής δραστηριότητας υπαίθριων συγκεντρώσεων.
Η περίοδος της ανθοφορίας της κερασιάς συνδέεται με αυξημένη τουριστική κίνηση και αποτελεί αφορμή για οικογενειακές εξόδους και κοινωνικές δραστηριότητες στην πόλη.
Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών, το φαινόμενο διατηρεί και έναν πιο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ετήσια επανεμφάνιση των ανθισμένων δέντρων συνδέεται με στιγμές ηρεμίας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.