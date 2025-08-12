Η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ σε παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Κλείσιμο

αύξησε περαιτέρω την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία τον Μάιο και τον Ιούνιο, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βασίζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας παρά στα υπάρχοντα αποθέματα όπλων, σύμφωνα με τοΟι ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένου του, έχουν δώσει ή διαθέσει στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου μέχρι το τέλος του Ιουνίου στρατιωτική βοήθεια ύψουςέναντι τωνπου έχουν διαθέσει οι ΗΠΑ.Σύμφωνα με το γερμανικό ινστιτούτο, η συνολική ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια ξεπέρασε την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών την άνοιξη για πρώτη φορά από τον Ιούνιο 2022.«Μεγάλο μέρος των όπλων που έχουν δοθεί δεν προέρχεται από τα αποθέματα, αλλά απευθείας από την αμυντική βιομηχανία», σημειώνει το ινστιτούτο.Πλέον, τα συμβόλαια που κλείνουν οι Ευρωπαίοι με την βιομηχανία υπερβαίνουν τις παραγγελίες των ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί σαφή μετατόπιση από την προσφυγή στα αποθέματα προς την βιομηχανική παραγωγή, σημειώνει ουπεύθυνος τουτουΤον Μάιο και τον Ιούνιο, η Ευρώπη διέθεσε 10,5 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία: η Γερμανία διέθεσε ένα πακέτο 5 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Νορβηγία με 1,5 δισ. ευρώ και το Βέλγιο με 1,2 δισ. Η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία διέθεσαν κάθε μία 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ.Τουλάχιστον 4,6 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας, δηλαδή το 44% του συνόλου του Μαΐου και του Ιουνίου, παίρνουν την μορφή συμβολαίων προμήθειας, κυρίως με αμυντικές εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, κυρίως την Ουκρανία, σύμφωνα με τοΠαράλληλα, ηενέκρινε μεγάλες εξαγωγές όπλων προς τηντον Μάιο, αλλά όχι υπό την μορφή της στρατιωτικής βοήθειας όπως την εννοεί το, αφού πρόκειται για αγορές τις οποίες το Κίεβο καλείται να χρηματοδοτήσει μόνο του.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο βασικός προμηθευτής βοήθειας προς την Ουκρανία μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του, ο οποίος τερμάτισε την στρατηγική της υποστήριξης του«Θεωρώ ότι τελειώσαμε με την χρηματοδότηση αυτού του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑσε συνέντευξη στο«Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να αναλάβουν και να αγοράζουν όπλα από Αμερικανούς κατασκευαστές, δεν έχουμε πρόβλημα».Πηγή: