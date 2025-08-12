Ο Τραμπ ονομάζει συντηρητικό οικονομολόγο επικεφαλής της υπηρεσίας στατιστικών για την απασχόληση

«Η οικονομία μας ανθεί κι ο Ιτζέι θα εγγυηθεί πως οι αριθμοί που δημοσιεύονται θα είναι τίμιοι και ακριβείς», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social