Μπέζος: Διαδηλώσεις από κατοίκους και συλλογικότητες στη Βενετία για τον γάμο των 10 εκατ. δολαρίων

Με μια αφίσα που παρουσιάζει το κεφάλι του Μπέζος σε έναν πύραυλο και μήνυμα «No space for Bezos, no space for oligarchs», συλλογικότητα της Βενετίας καλούσε τους κατοίκους σε μαζική διαδήλωση κατά του γάμου του ζάμπλουτου «Mr Amazon»