Ο Τραμπ μάζεψε ποσό ρεκόρ 600 εκατ. δολαρίων από δωρεές - Τι σχέδια έχει για το «πολεμικό ταμείο» του

Ανάμεσα στα αμέτρητα διατάγματα, τα ταξίδια του στο εξωτερικό και τις ανατρεπτικές του δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει χρόνο να συγκεντρώνει... εκατομμύρια.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press , που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του ζητήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη συγκεντρώσει τουλάχιστονσε πολιτικές δωρεές ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών - ένα πρωτοφανές ποσό στη σύγχρονη πολιτική σκηνή, ειδικά για έναν πρόεδρο που δεν μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία βάσει του αμερικανικού Συντάγματος.Ο στόχος του Τραμπ είναι η συγκέντρωσηπροκειμένου να στηρίξει την πολιτική του ατζέντα και να διασφαλίσει την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και τη Γερουσία στις εκλογές του Νοεμβρίου, αναφέρουν οι ίδιες πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας.Το έντονο ενδιαφέρον του Ρεπουμπλικανού προέδρου για τη χρηματοδότηση της πολιτικής του δραστηριότητας μπορεί να ξενίζει, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία ήταν ιδιαίτερα απρόθυμος να κάνει fundraising. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πρόσωπα που γνωρίζουν τον σημερινό τρόπο σκέψης τους, είναι μια απόλυτα λογική στάση:Ο Τραμπ ανυπομονεί να αντιστρέψει την τάση που θέλει τους Δημοκρατικούς να υπερισχύουν σε δωρεές έναντι των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Οτιδήποτε απομείνει στο ταμείο μετά τη θητεία του, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει τεράστια επιρροή στο κόμμα, λειτουργώντας ως «ρυθμιστής» ή ακόμα και «χρηματοδότης» πριν και μετά τις εκλογές του 2028.«Είναι ένα μέσο πίεσης», λέει χαρακτηριστικά οπρώην διευθυντής νομικών υποθέσεων του Τραμπ (κατά την πρώτη του θητεία) και αργότερα προσωπάρχης του Μάικ Πενς, εξηγώντας ότι το ποσό αυτό «αντικατοπτρίζει την ισχύ που εξακολουθεί να διαθέτει».Την επόμενη κιόλας μέρα από τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ άρχισε να τηλεφωνεί στους συνεργάτες του με μια απρόσμενη οδηγία: να ξεκινήσουν άμεσα μια νέα εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων — όχι μόνο για την ορκωμοσία και τη μεταβατική περίοδο, αλλά για τηπου θα καταδείκνυαν την πολιτική του επιρροή στη δεύτερη θητεία.Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος τηλεφωνούσε προσωπικά σε δωρητές, ζητώντας να «διπλασιάσουν» τη συνεισφορά τους: Αν κάποιος είχε προσφέρει 1 εκατ. δολάρια προεκλογικά, του ζητούσε το ίδιο ποσό.Άτομα του περιβάλλοντος του Τραμπ τον περιγράφουν ως άτομο που ξέρει καλά πότε πρέπει να «χτυπήσει»: Αμέσως μετά τη νίκη του είχε τη μεγαλύτερη επιρροή, πριν προλάβει να δυσαρεστήσει ομάδες με πολιτικές του αποφάσεις ή διορισμούς. Και ήταν πολλοί οι πρόθυμοι που ανυπομονούσαν να βρεθούν στο στρατόπεδο του νικητή.Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συνεχίζει μέχρι σήμερα να διοργανώνει μεγάλες και πολυτελείς εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων, όπως ένα δείπνο για «πρωτοπόρους της αγοράς κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης» στις 5 Μαΐου στο Trump National Golf Club στη Βιρτζίνια, που θα κοστίσει σε κάθε καλεσμένο του σχεδόν 1,5 εκατ. δολάρια.Τα κεφάλαια που συγκεντρώνει ο Τραμπ διοχετεύονται σε πολλές επιτροπές: από την κλασική MAGA Inc. μέχρι τη νέα «Securing American Greatness», μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προβάλλει διαφημίσεις υπέρ της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ, ζητώντας να εγκριθεί άμεσα η φορολογική του μεταρρύθμιση. Η διαχείριση ανατέθηκε στους Κρις ΛαΣιβίτα και Τόνι Φαμπρίζιο, δύο έμπιστους συνεργάτες του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Θα είμαι πολύ ενεργός»

Θα κάνει πραγματικότητα όσα υπόσχεται;

Στο πλέγμα εντάσσεται και η επιτροπή Never Surrender, αλλά και εξωτερικοί φορείς όπως το «Building America’s Future», που υποστηρίζεται από τον Έλον Μασκ . Υπάρχουν επίσης τα έσοδα για τη μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη και τα σχεδόν 240 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν για τις τελετές ορκωμοσίας του.Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press, προορίζεται για τις. Οι επιτροπές ετοιμάζουν επιθετική καμπάνια για να διατηρηθεί και να διευρυνθεί η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, με διαφημίσεις, περιοδείες και προεκλογικές συγκεντρώσεις.Στόχος δεν είναι μόνο να στηριχθούν οι «εκλεκτοί» του προέδρου, αλλά και να τεθούν στο περιθώριο οι Ρεπουμπλικανοί που έχουν αμφισβητήσει την πολιτική του ή δεν τον στήριξαν στις κρίσιμες στιγμές.Ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει να στηρίζει δημόσια τα πρόσωπα που επιθυμεί, δηλώνοντας πως θα είναι «πολύ δραστήριος» στις ενδιάμεσες εκλογές» και επισημαίνοντας πως έχει «συγκεντρώσει πολλά χρήματα για βουλευτές και γερουσιαστές που θεωρεί πραγματικά αξιόλογους».Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσα χρήματα θα διαθέσει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση άλλων υποψηφίων. Ο πρόεδρος έχει μακρά ιστορία ως «, επιλέγοντας να ασκεί την επιρροή του κυρίως μέσω χρισμάτων και μαζικών προεκλογικών συγκεντρώσεων που ενεργοποιούν τη βάση των Ρεπουμπλικανών.Το 2022, καθώς προετοιμαζόταν για την επιστροφή του στην προεδρική κούρσα, πολλοί Ρεπουμπλικανοί γκρίνιαζαν ότι κρατούσε κεφάλαια για τον εαυτό του, χωρίς να στηρίζει ουσιαστικά τους εκλεκτούς του.Τελικά, η επιτροπή MAGA Inc. διέθεσε μόλις 19 εκατομμύρια δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, κυρίως για «επιθέσεις» κατά Δημοκρατικών υποψηφίων. Το ποσό αυτό ωχριά μπροστά στα 260 εκατ. δολάρια που δαπάνησε το Congressional Leadership Fund και τα 290 εκατ. δολάρια του Senate Leadership Fund — πρόκειται για τα επίσημα όργανα χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και τη Γερουσία.Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν αποκλείεται οι επιτροπές του προέδρου να ξεπεράσουν ακόμη και τα επίσημα όργανα του κόμματος σε δαπάνες, εκτιμά μια από τις πηγές του πρακτορείου. Όσοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα είναι πιο γενναιόδωρος, σημειώνουν πως «δεν έχει άλλους τρόπους να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα» — ακόμη και αν ο ίδιος φλερτάρει δημόσια με την ιδέα μιας τρίτης υποψηφιότητας, αψηφώντας τη 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.Υπάρχουν, ωστόσο, και οι πιο δύσπιστοι. Στηνοι υπεύθυνοι έχουν δώσει σαφές μήνυμα στους εν ενεργεία γερουσιαστές: να χτίσουν αυτόνομες, επαγγελματικές ομάδες με επαρκές προσωπικό και υποδομές, ώστε να μη χρειάζονται την υποστήριξη ούτε του προέδρου ούτε εξωτερικών επιτροπών.«Θα με εξέπληττε αν άλλαζε η στάση του», δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο ο πρώην συνεργάτης του Τραμπ και του Πενς, Μαρκ Σορτ. «Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς (υποψήφιος) που να πιστεύει ότι ο Τραμπ απλώς θα του δώσει μέρος των χρημάτων».