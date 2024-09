Ιταλία: Τέσσερις ορειβάτες αγνοούμενοι στην κορυφή Mont Blanc

🔵#Montagna Due alpinisti italiani sono morti sulla #Marmolada lungo la via che porta alla cima. In corso il recupero dei corpi; in azione l'elicottero del Soccorso Alpino. L'allarme sarebbe stato dato dalla moglie di una delle vittime, dopo il mancato rientro a casa. pic.twitter.com/CZmMLuUPZu