Ναυάγιο στο Παλέρμο: Τα λάθη που οδήγησαν στη βύθιση του ιστιοφόρου και το μυστήριο με τους χειρισμούς του έμπειρου καπετάνιου

μετά το «χτύπημα» του υδροστρόβιλου όπως και γιατί ο χώρος του κάτω καταστρώματος, που στεγάζει το tender, δεν ήταν πλήρως κλειστός όταν το πλοίο ανετράπη.

❗️🌪🇮🇹 - British multimillionaire Mike Lynch, co-founder of Autonomy, and Jonathan Bloomer, chairman of Morgan Stanley International, are missing after their yacht, Bayesian, was wrecked by a tornado off the coast of Sicily.



The yacht had 22 people on board; 15 were rescued,… pic.twitter.com/QDOKkytJeS