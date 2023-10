Πόλεμος στο Ισραήλ: Σε καταφύγιο Μπλίνκεν και Νετανιάχου - Οι σειρήνες που ήχησαν στο Τελ Αβίβ διέκοψαν το τετ α τετ

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q — John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan about Hamas' terrorist attacks against Israel, the need for Hamas to release hostages, and our efforts to promote stability across the region. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2023

I returned to Israel to meet with @IsraeliPM Netanyahu. We discussed U.S. support for Israel’s right to defend itself and its citizens from Hamas’ terrorism. pic.twitter.com/qoX5074VAM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2023

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with US Secretary of State Antony Blinken for the 2nd time since the outbreak of the war. They are currently meeting with the streamlined War Cabinet – Minister Gallant, Minister Gantz, Minister Eisenkot, Minister Dermer and MK Deri. pic.twitter.com/3ldQg77VMV — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023

Earlier, PM Netanyahu and US Secretary of State Blinken held an in-depth private meeting, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, during which National Security Council Director Hanegbi and the Prime Minister's Military Secretary, Maj.-Gen. Gil, participated at times. pic.twitter.com/AveRWVVpjb — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωρτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βανιαμίν Νετανιάχου να μεταβαίνουν σε καταφύγιο.Ειδικότερα, οι σειρήνες ήχησαν στη διάρκεια της τετ α τετ συνάντησης Μπλίνκεν και Νετανιάχου.Εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε ότι το μέτρο έκτακτης ανάγκης διήρκεσε πέντε λεπτά, οπότε οι τετ α τετ συνομιλίες συνεχίστηκαν αργότερα.