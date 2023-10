Η στιγμή που η Χαμάς «γαζώνει» τραυματισμένες γυναίκες στρατιώτες που κρύβονται κάτω από τραπέζι

Το συγκλονιστικό υλικό δίνει ακόμη περισσότερες αποδείξεις για τη βιαιότητα των επιθέσεων της Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Κλείσιμο

Ανατριχιαστικάκάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν τη στιγμή που τρομοκράτες της Χαμάς εισβάλουν σε ισραηλινό στρατόπεδο τραυματίζοντας με χειροβομβίδες αρκετές γυναίκες στρατιώτες. Οιέχουν κουρνιάσει κάτω από ένα τραπέζι τραυματισμένες και οι τρομοκράτες τις πυροβολούν σχεδόν εξ επαφής.Το βίντεο πιθανότατα έχει καταγράψει άνδρας της Χαμάς χρησιμοποιώντας μια κάμερα GoPro και δείχνει τη στιγμή που οι ένοπλοι μπαίνουν σε συνοριακό φυλάκιο των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της βάρβαρης αιφνιδιαστικής επίθεσής τους το Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου.Οι ένοπλοι της Χαμάς φαίνονται να εισέρχονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο έχοντας μόλις πετάξει μια χειροβομβίδα στον κλειστό χώρο. Οι γυναίκες στρατιώτες ακούγονται να κλαίνε από πόνο και φόβο καθώς οι επιτιθέμενοι τις περικυκλώνουν κρατώντας με καλάσνικοφ.Για μια στιγμή φάνηκε ότι οι ένοπλοι δίσταζαν, καθώς πλησίαζαν το γραφείο πίσω από το οποίο κρύβονταν οι γυναίκες: απομακρύνουν μια καρέκλα και μιλούν σε σχετικά ήρεμους τόνους.Γρήγορα όμως έγινε ξεκάθαρο ότι οι δράστες απλώς έκαναν χώρο για να σκοτώσουν χωρίς οίκτο.Στις τελευταίες στιγμές του βίντεο, ένας δράστης σηκώνει το τουφέκι του και ρίχνει αρκετές ακόμη βολές στις αιμόφυρτες γυναίκες από απόσταση μόλις ενός μέτρου. Οι South First Responders - ισραηλινές ομάδες διάσωσης που έφτασαν πρώτες στο σημείο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς - δήλωσαν ότι αυτή η ενέργεια ήταν ξεκάθαρη απόδειξη εγκλημάτων πολέμου».«Αντί να τις αιχμαλωτίσει, όπως θα απαιτούσε το διεθνές δίκαιο, ο τρομοκράτης παραμερίζει μια καρέκλα για να πυροβολήσει εξ επαφής και να τις εκτελέσει», έγραψαν οι South First Responders στο Telegram.«Δεν τελειώνει εδώ. Οι τρομοκράτες πυροβολούν ξανά. Ενώ τις βλέπουν να αναστενάζουν ο τρομοκράτης ρίχνει τη χαριστική βολή. Οι τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν σκόπιμες εκτελέσεις τραυματισμένων στρατιωτών κατά άμεση παραβίαση του βασικού διεθνούς δικαίου».Καθώς οι South First Responders και άλλες ισραηλινές ομάδες ασφαλείας και διάσωσης χτενίζουν τους δρόμους των πόλεων γύρω από τη Γάζα, συνεχίζουν να βρίσκουν όλο και περισσότερα πτώματα.Περισσότεροι από 1.400 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου, αναφέρουν ισραηλινοί αξιωματούχοι, προσθέτοντας τη Δευτέρα ότιαριθμός υψηλότερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.