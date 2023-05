Πόλεμος στην Ουκρανία - Bloomberg: Ο Πούτιν κάνει τα ίδια λάθη με τον Ναπολέοντα

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το 1943, κατά τη διάρκεια του χειρότερου πολέμου στην ιστορία, ο ιστορικός Edward Mead Earle δημιούργησε το Makers of Modern Strategy, μια συλλογή δοκιμίων-ορόσημο που εισήγαγε τους Αμερικανούς στην ιστορία της στρατηγικής σκέψης. Το 1986, στην κορύφωση ενός ψυχρού πολέμου που έθεσε τον ελεύθερο κόσμο σε δοκιμασία, μια δεύτερη έκδοση του Makers επικαιροποίησε την κατανόηση του θέματος. Το 2023, είχα την τύχη να ηγηθώ της συγγραφής μιας τρίτης έκδοσης, του The New Makers of Modern Strategy.Το βιβλίο παρακολουθεί τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική έχει σχεδιαστεί και ασκηθεί από την αρχαία Ελλάδα έως την ψηφιακή εποχή. Σε συνδυασμό με τον πιο παγκόσμιας σημασίας πόλεμο της εποχής μας - τη βίαιη επίθεση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία - μας φέρνει πίσω στις πιο διαχρονικές αλήθειες της στρατηγικής.Συνεχίζοντας σημειώνει πως οι μεγαλύτεροι στρατηγικοί ηγέτες σε αυτόν τον πόλεμο δεν ήταν στρατηγοί και ναύαρχοι, όσο ταλαντούχοι και αν ήταν. Ήταν πολίτες, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, που έβαλαν όλα τα κομμάτια μαζί - ενώ παράλληλα κατείχαν την πολιτική της στρατηγικής, συσπειρώνοντας τους πληθυσμούς τους.Αυτή η διαπίστωση είναι μεγάλη σήμερα. Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία υπενθυμίζει ότι η δύναμη εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αλλά η εμπνευσμένη αντίσταση της Ουκρανίας δείχνει γιατί η στρατηγική είναι κάτι πολύπλευρο.