«Μέδουσα 12»: Εντυπωσιακές εικόνες από τη διακλαδική άσκηση Αιγύπτου, Ελλάδας, ΗΠΑ, Σαουδικής Αραβίας και Κύπρου

Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day - DV DAY) της διμερούς διακλαδικής άσκησης «Μέδουσα 12» με τη συμμετοχή Ελλάδας και Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας.Η άσκηση ξεκίνησε το Σάββατο 19 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.Όπως ανακοινώθηκε από το, στην άσκηση έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η, οικαι για πρώτη φορά με φρεγάτα ηενώ ως παρατηρητές στην άσκηση συμμετέχουν η, η, η, τα, το, το, τοκαι ηΗ «Μέδουσα» λαμβάνει χώρα από το 2015 εναλλάξ στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Το 2021 πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με την πάγια διεξαγωγή αυξημένης δυσκολίας διακλαδικών επιχειρησιακών σεναρίων να, προστίθεται στην ανακοίνωση.Η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών πραγματοποιήθηκε στην ακτή «El Omayed», περίπουΤην παρακολούθησαν επί του ελικοπτεροφόρου πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων της Αιγύπτου ENS Gamal Abdel Nasser, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τον ομόλογό του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces αντιστρατήγο Osama Roshdy Askar, ο αρχηγός τού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Chief of the Royal Navy Saudi αντιναύαρχος Fahad Bin Abdullah Al Ghofaily, ως εκπρόσωπος του Chairman of the General Staff General Fayyad Bin Hamed Al-Ruwaili, ο διοικητής του Ναυτικού της Αιγύπτου αντιναύαρχος Ashraf Ibrahim Atwa Megahed, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασκήσεων- Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης- Προσομοίωσης του ΓΕΕΘΑ αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Αγγουράς, οι ακόλουθοι Άμυνας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας.