«Σκότωσα την Ντάφνι Γκαλιζία, ήταν μια δουλειά», ομολογεί ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου

H ιστορία της Μαλτέζας δημοσιογράφου και blogger Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία μεταφέρεται στο θεατρικό σανίδι με τον τίτλο "They Blew Her Up", από τον συγγραφέα Χέρμαν Γκρες