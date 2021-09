Σύνδρομο της Αβάνας: H CIA καθαίρεσε τον σταθμάρχη της στη Βιέννη μετά την εμφάνιση ύποπτων κρουσμάτων

Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα The Washington Post





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, η CIA, απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον σταθμάρχη της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βιένη, εν μέσω επικρίσεων για τον τρόπο που χειρίστηκε φερόμενα κρούσματα του μυστηριώδους, έγραψε χθες Πέμπτη η εφημερίδα The Washington Post.Σύμφωνα με την Post, δεκάδες μέλη του αμερικανικού προσωπικού στην πρωτεύουσα της Αυστρίας –διπλωμάτες και κατάσκοποι– καθώς και μερικά παιδιά εργαζομένων της αμερικανικής κυβέρνησης παρουσίασαν συμπτώματα, όμως ο εν λόγω αξιωματούχος αντιμετώπισε τις περιπτώσεις τους με σκεπτικισμό ή επέδειξε αδιαφορία.Εκπρόσωπος της CIA που ερωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείοτις πληροφορίες της εφημερίδας. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η υπηρεσία παίρνει σοβαρά τα δεκάδες πιθανά κρούσματα του μυστηριώδους συνδρόμου σε αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, ιδίως στη Βιένη, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν μεγάλη πρεσβεία.Η Post, η οποία επικαλέστηκε πρώην και νυν αξιωματούχους των ΗΠΑ που της μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, εξήγησε πως ηείχε σκοπό να σταλεί το μήνυμα στα στελέχη της υπηρεσίας και άλλους αξιωματούχους ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρά το Σύνδρομο της Αβάνας, σειρά ανεξήγητων προβλημάτων υγείας πουΗ επίσκεψη στο Βιετνάμ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, της, καθυστέρησε για αρκετές ώρες στα τέλη Αυγούστου εξαιτίας «αφύσικου περιστατικού προβλημάτων υγείας» στην αμερικανική πρεσβεία στο Ανόι, στρέφοντας ξανά τους προβολείς στο φαινόμενο, το οποίο η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη μπορέσει να εξηγήσει.Όλα ξεκίνησαν όταν εργαζόμενοι στην αμερικανική πρεσβεία στην Κούβα ανέφεραν μυστηριώδη προβλήματα υγείας από το 2016 και μετά. Όμως η υπόθεση δεν πήρε διαστάσεις παρά το 2017, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο, ανακάλεσε το μεγαλύτερο μέλος των αμερικανών διπλωματών από την Αβάνα, αντιδρώντας στη νέα απειλή.Πάνω από είκοσι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη των οικογενειών τους παρουσίασαν συμπτώματα του συνδρόμου αυτού από τα τέλη του 2016 ως τον Μάιο του 2018, όπως και μερικοί καναδοί διπλωμάτες. Το 2018, παρόμοια συμπτώματα ανέφεραν άλλοι περίπου δέκα αμερικανοί διπλωμάτες στην Κίνα. Πιθανά κρούσματα του συνδρόμου έχουν ακόμη αναφερθεί στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στην Ταϊβάν και στην ίδια την Ουάσινγκτον.Τον Ιούλιο, το περιοδικό The New Yorker έκανε λόγο γιαεντός 2021. Οι διπλωμάτες έχουν διάφορα συμπτώματα: έλλειψη ισορροπίας, συντονισμού, ιλίγγους, πρόβλημα στην εστίαση των ματιών τους, κρίσεις άγχους, έντονο εκνευρισμό και αυτό που τα θύματα αποκαλούν «διανοητική θολούρα». Έχουν διαγνωστεί ακόμη και εγκεφαλικές κακώσεις.Πέρυσι, επιτροπή της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιοείναι πως το Σύνδρομο της Αβάνας οφείλεται σεΑπό την αρχή, η Ουάσινγκτον μοιάζει να αμφιταλαντεύεται. Ορισμένοι αμερικανοί αξιωματούχοι υποβαθμίζουν τα συμπτώματα αυτά, που κάποιες φορές αποδίδονται στο στρες. Άλλοι όμως μιλούν για πιθανές επιθέσεις και υποψιάζονται χώρες όπως η Ρωσία.Σε αυτούς τους τελευταίους συγκαταλέγεται ο νυν διευθυντής της CIA, ο Ουίλιαμ Μπερνς, που δήλωνε τον Ιούλιο πως περίπου 100 μέλη της CIA και μέλη των οικογενειών τους είναι ανάμεσα στους περίπου 200 αμερικανούς αξιωματούχους και συγγενείς τους που πάσχουν από το Σύνδρομο της Αβάνας και υπάρχει «πολύ ισχυρή πιθανότητα» να πρόκειται για εσκεμμένες ενέργειες με ευθύνη της Ρωσίας.έχει διαψεύσει οποιαδήποτε ανάμιξή της.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ