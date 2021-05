Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 24 επίσημες γλώσσες. Τρεις εξ αυτών και συγκεκριμένα τα γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά, θεωρούνται «γλώσσες εργασίας». Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την απελευθέρωση της πατέντας των εμβολίων, μπορεί να μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες, αλλά οι απαντήσεις που έλαβε από την Ευρώπη ήταν συγκεκριμένες.Από τον «τρίτο δρόμο που επιλέγει η ΕΕ» (EU has been supporting the «3d way») όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Σαρλ Μισέλ, την αμφίσημη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςότι «ακούμε την πρόταση Μπάιντεν» (l'avenir nous le dira, όπως θα έλεγε στα γαλλικά η πρόεδρος της Κομισιόν), το «vorrei ma non posso» (ναι μεν αλλά, σε ελεύθερη μετάφραση) του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, μέχρι το το ηχηρό «Nein (όχι)» της καγκελαρίου της Γερμανίαςη ΕΕ απάντησε.Και η απάντησή της, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τις επιταγές της αμερικανικής ηγεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνεί με την αμερικανική προσέγγιση, τουλάχιστον μέχρις ώρας. Σύμφωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την απελευθέρωση ή όχι της πατέντας των εμβολίων, αλλά με το κατά πόσον υφίσταται η απαραίτητη παραγωγική ικανότητα, κάτι που θα μπορέσει να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες μέσω της συνεργασίας ανάμεσα σε φαρμακευτικές εταιρείες σε ολόκληρο τον πλανήτη.θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο όχι απλώς δεν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά ενδεχομένως να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Τόσο στην αλυσίδα εφοδιασμού όσο και στην ποιότητα και την ποσότητα των διαθέσιμων εμβολίων. Η ΕΕ θεωρεί ότι μπορούν να αξιοποιηθούν άλλες πρακτικές για να λάβουν περισσότερα εμβόλια οι φτωχότερες χώρες, όπως οι υποχρεωτικές άδεις παραγωγής εμβολίων σε κράτη που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, χωρίς να απελευθερωθούν πλήρως οι πατέντες.Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ήταν αρνητική στην πρόταση των ΗΠΑ να παραιτηθούν από την προστασία των πατεντών για τα εμβόλια κατά της Covid-19, δημιουργώντας αμφιβολίες για το αν η συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να συγκεντρώσει αρκετή διεθνή υποστήριξη για να γίνει πραγματικότητα.Το σχέδιο των ΗΠΑ θα δημιουργούσε «σοβαρές επιπλοκές» για την παραγωγή εμβολίων, δήλωσε την Πέμπτη μια εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης μέσω email.Χωρίς το κίνητρο για κέρδη από δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, οι φαρμακευτικές εταιρείες ενδέχεται να μην κινούνται τόσο επιθετικά για να δημιουργήσουν εμβόλια στο μέλλον, υποστηρίζει το Βερολίνο. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα επιφυλακτικός για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δήλωσε«Ναι, οφείλουμε προφανώς να ενεργήσουμε έτσι ώστε αυτό το εμβόλιο να γίνει ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τα εγκαίνια ενός μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου στο Παρίσι, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι «το δώρο των δόσεων» και «η παραγωγή σε σύμπραξη με τις πιο φτωχές χώρες».έχουν οι περισσότερες κυβερνήσεις κρατών μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος, καθώς αναμένουν την απόφαση που θα λάβουν οι 164 χώρες – μέλη του οργανισμού, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος στηρίζει την απελευθέρωση της πατέντας των εμβολίων.