Ποιοι διάσημοι πέθαναν το 2020: Από τον Κόμπι Μπράιαντ μέχρι τον Μαραντόνα και τον Πιερ Καρντέν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ασχολήθηκαν με τις τέχνες, τις επιστήμες, τον αθλητισμό και τα γράμματα και λατρεύτηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, που ένιωσαν θλίψη όταν άκουσαν την είδηση του θανάτου τους.ήταν ανάμεσα σε αυτούς που χάθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε.Ο Γάλλος σχεδιαστής μόδαςανακοινώθηκε ότι πέθανε σήμερα 29 Δεκεμβρίου σε ηλικία 98 ετών. Ο θρύλος της μόδας συνεργάστηκε με τον οίκοστην αρχή της καριέρας του, πριν ανοίξει την πρώτη του μπουτίκ το 1954.Τα ρούχα του φορέθηκαν από προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως τη, τηνκαι τηνενώ σχεδίασε τα εμβληματικά γκρι κοστούμια των Beatles.Διάσημος για τα κατασκοπευτικά του μυθιστορήματα, οαπεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου σε ηλικία 89 ετών. Έχοντας γράψει σειρά βιβλίων, με πολλά εξ αυτών να μεταφέρονται στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, οι ιστορίες του ήταν εμπνευσμένες από τις εμπειρίες του, καθώς θήτευσε στην βρετανική υπηρεσία πληροφοριών τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940.Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή στις 29 Νοεμβρίου ο ποδοσφαιριστής. Πρώην παίκτης της Premier League και έχοντας αγωνιστεί και στην ΑΕΚ, ο ποδοσφαιριστής έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από πολυετή ασθένεια.Ο Ντιόπ ήταν εθνικός ήρωας για τη Σενεγάλη, για την οποία κέρδισε 63 αγώνες.Θλίψη σε όλο τον κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, σε ηλικία 60 ετών, στις 25 Νοεμβρίου.Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, που θεωρείται και από τους σημαντικότερους παίκτες όλων των εποχών, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Το αμφιλεγόμενο γκολ με το «Χέρι του Θεού» αντί να καταρρακώσει τη φήμη του, κατάφερε να την απογειώσει, ενώ ο ίδιος αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα και τη Νάπολη.Ο ηθοποιός από τη Σκοτία ήταν ο διασημότερος Τζέιμς Μποντ και κανείς δεν κατάφερε να επισκιάσει την παρουσία του.πέθανε σε ηλικία 90 ετών στις 31 Οκτωβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στους απανταχού λάτρες του πράκτορα 007.Αγαπημένος μουσικός της ρέγγε, ο Τζόνι Νας απεβίωσε στις 6 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών. Με το τραγούδι του I Can See Clearly Now κατάφερε να φέρει το είδος στο αμερικανικό κοινό.Φίλος του Μπομπ Μάρλεϊ, ο Νας ήταν ο πρώτος μη Τζαμαϊκανός που ηχογράφησε ρέγγε στο Κίνγκστον της Τζαμάικα.Διάσημος σχεδιαστής μόδας και δημιουργός αρωμάτων, ο Γιαπωνέζος Κένζο Τακάντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, λόγω των επιπλοκών του κορωνοϊού.Γεννημένος στην Ιαπωνία το 1939, μετακόμισε στοτο 1965, όπου άνοιξε το εμβληματικό του κατάστημα το 1976. Τη δεκαετία του ‘80 επεκτάθηκε στα αρώματα. Τα ρούχα του φορέθηκαν από προσωπικότητες, όπως η Rihanna και η Beyonce.Εμβληματική δικαστής και θιασώτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηαπεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 87 ετών.Η δικαστής τουδιακρίθηκε για την καριέρα της και για τη μάχη της για την ισότητα των φίλων. Πέθανε από καρκίνο, λιγότερο από 45 ημέρες από τις αμερικανικές εκλογές, προκαλώντας προβληματισμό για το μέλλον του Ανώτατου Δικαστηρίου, που πλέον κυριαρχείται από Ρεπουμπλικανούς.Η γνωστή» έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στις 10 Σεπτεμβρίου.Σημαντική ηθοποιός, η Νταϊάνα Ριγκ μετείχε σε επιτυχίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και έχασε τη ζωή της μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.Θλίψη στους θαυμαστές τωνπροκάλεσε η είδηση του θανάτου του κιθαρίστα, σε ηλικία 64 ετών. Μέλλος του συγκροτήματος από το 1983, ο Σέρμαν πέθανε σε ηλικία 64 ετών από άγνωστη αιτία.ο τραγουδιστής του βρετανικού ποπ – ροκ συγκροτήματος «The Mindbenders», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του ήταν το τραγούδι «Game of Love» που κυκλοφόρησε το 1965.Ο τραγουδιστής απεβίωσε σε νοσοκομείο στις 6 Αυγούστου.Σκηνοθέτης του «Μπάτμαν για Πάντα» οαπεβίωσε στις 22 Ιουνίου μετά από πολυετή ασθένεια, σε ηλικία 80 ετών.Eίχε βάλει την υπογραφή του σε επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Τα παιδιά της νύχτας», «Ξεχωριστή Μέρα» και «Μπάτμαν για Πάντα», όπως και στο «Φάντασμα της Όπερας».Διάσημος ηθοποιός, οαπεβίωσε στις 5 Φεβρουαρίου σε ηλικία 103 ετών. Έχοντας παίξει μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ξεκίνησε την καριέρα του το 1946 με την ταινία «The Strange Love of Martha Iver». Ακολούθησαν περίπου 100 ταινίες, με διασημότερη τον Σπάρτακο.Μόλις 41 ετών, ο θάνατος τουπροκάλεσε θλίψη σε όλον τον κόσμο στις 26 Φεβρουαρίου. Πρωταθλητής του NBA, ο Κόμπι Μπράιαντ βρήκε τραγικό θάνατο σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Μαζί του βρισκόταν και η κόρη του.