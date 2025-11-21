Η «Εξέλιξη Ζωής» βραβεύτηκε για την προσφορά της στους νέους από δομές παιδικής προστασίας

Ο οργανισμός τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως «Εξέχουσα Εθελοντική Προσπάθεια», για το έργο του στη στήριξη εφήβων και νέων από δομές παιδικής προστασίας και τη συμβολή του στην αυτονομία και κοινωνική ένταξή τους