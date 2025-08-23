Έμφραγμα: Το σύμπτωμα SOS που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου
Ένα επίμονο σύμπτωμα ένα χρόνο μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας πρόβλεψης του προσδόκιμου επιβίωσης για τους ασθενείς, αποκαλύπτει νέα μελέτη

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα με κορυφαίο το έμφραγμα του μυοκαρδίου, είναι απειλητικά για τη ζωή και την υγεία των ασθενών. Ένα χρόνο μετά από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου ωστόσο, υπάρχει ένα σύμπτωμα – κλειδί το οποίο, αναλόγως της έντασής του, προβλέπει την μακροχρόνια επιβίωση του ασθενούς και αποκαλύπτει κατά πόσο η πορεία της υγείας του θα είναι ικανοποιητική.

Mελέτη, που δημοσιεύεται στο Journal of the American Heart Association, υποστηρίζει ότι οι ασθενείς που βιώνουν πόνο μήνες μετά από το έμφραγμα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Το συμπέρασμα της εν λόγω μελέτης υποδηλώνει ότι το σύμπτωμα του πόνου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας πρόβλεψης για τους κινδύνους που απορρέουν για την υγεία και την επιβίωση ενός ατόμου μετά από μια καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, ένα καρδιακό επεισόδιο συμβαίνει περίπου κάθε 40 δευτερόλεπτα στις ΗΠΑ, με τη μέση ηλικία των ασθενών να υπολογίζεται στα 65,6 έτη για τους άνδρες και 72 έτη για τις γυναίκες.

Ο πόνος αποτελεί ένα αρκετά συχνό σύμπτωμα μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο και οφείλεται συνήθως στην ύπαρξη άλλων παθήσεων υγείας. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, μπορεί να προβλέψει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση. «Προκαλεί σημαντική απώλεια λειτουργικότητας, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία. Η έρευνα δείχνει ότι συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και θανάτου», δήλωσε η συντάκτρια της μελέτης, Linda Vixner, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής επιστήμης στη Σχολή Υγείας και Πρόνοιας του σουηδικού Πανεπιστημίου Dalarna.

Η ομάδα μελέτης ανέλυσε τα δεδομένα υγείας περισσότερων από 18.300 ενηλίκων από το σουηδικό μητρώο SWEDEHEART. Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 62 ετών, είχαν υποστεί τουλάχιστον μία καρδιακή προσβολή (μεταξύ 2004 και 2013), ενώ το 24,5% αυτών ήταν γυναίκες.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων αποκάλυψαν ότι:


• Σχεδόν το 45% των συμμετεχόντων ανέφερε μέτριο ή έντονο πόνο ένα χρόνο μετά το έμφραγμα
Όσοι ένιωθαν μέτριο πόνο αντιμετώπιζαν 35% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε βάθος 8,5 ετών, όσων δηλαδή διήρκεσε η μελέτη
• Όσοι ανέφεραν έντονο πόνο αντιμετώπιζαν υπερδιπλάσιο κίνδυνο θανάτου
• Το 65% των συμμετεχόντων που αντιμετώπιζαν πόνο 2 μήνες μετά το καρδιακό επεισόδιο, παρουσίαζαν το ίδιο σύμπτωμα και έναν χρόνο αργότερα, εύρημα που υποδεικνύει επίμονο και μακροχρόνιο πόνο.

«Είναι σημαντικό ο πόνος να αξιολογείται και να αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου μελλοντικής θνησιμότητας. Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα σύμπτωμα που εμποδίζει την αποκατάσταση και τη συμμετοχή σε σημαντικές δραστηριότητες προστασίας της καρδιαγγειακής υγείας, όπως η τακτική άσκηση. Η μειωμένη ή μηδενική σωματική δραστηριότητα, με τη σειρά της, αυξάνει τον κίνδυνο για την υγεία του ασθενούς. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντική η μείωση άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης», καταλήγει η δρ. Vixner.

Πηγή: ygeiamou.gr

