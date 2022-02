To 40% των ατόμων που δέχονται ηθική παρενόχληση στη δουλειά παθαίνουν κατάθλιψη

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υλοποιεί το Πρόγραμμα XR Cosmos και εισάγει ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Καινοτομίας και Ανάπτυξης με τη χρήση της εκτεταμένης πραγματικότητας





Υποτιμητικά σχόλια, απομόνωση, εξαντλητικός φόρτος εργασίας, αφαίρεση εργασιακών υποχρεώσεων, ακόμα κακαθιστούν έναν εργαζόμενο,στον εργασιακό χώρο. To συγκεκριμένο πλαίσιο αναγνώρισης, αλλά και η αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης που έχει 40 κύριες εκφάνσεις, αποτέλεσαν το αντικείμενο του διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα,, που διεξήχθη με πρωτοβουλία τουΣυγκεκριμένα στηνέχουν πέσει θύμα ηθικής παρενόχλησης, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή καθημερινά, εργαζόμενοι ηλικίας 18-24 ετών και 55-64 ετών, σε ποσοστό που αγγίζει το 75% των συμμετεχόντων σε έρευνα που διενήργησε το σωματείο, σύμφωνα με όσα επισήμανε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ιδρύτρια του σωματείου «No Mobbing at Work»,«Είναι κάτι που έχω βιώσει και εγώ η ίδια. Είναι ένα θέμα που πλήττει όλους του εργαζόμενους, κυρίως όμως τους νέους 18-24 και τους άνω των 55 ετών. Οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι στην ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας», υπογράμμισε η κακαι σημείωσε πως, «είναι σημαντικό το κομμάτι της αναγνώρισης. Υπάρχουν 40 κύριες εκφάνσεις της ηθικής παρενόχλησης. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα που έκανε το σωματείο μας, τον Μάρτιο του 2021, ασκείται κυρίως με την».Αναφερόμενη σε συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε γνωστό στο σωματείο, είπε ότι ένα άτομο που εργάζεται σε δημόσιο φορέα στηνβίωσε την ηθική παρενόχληση, πήγε στον προϊστάμενό του και ανάφερε το ζήτημα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Ο φορέας κινήθηκε κατά του θύτη νομικά. Το θύμα πήρε προαγωγή, πλήρωσαν την εκπαίδευσή του για να αναπτυχθεί επαγγελματικά και ο θύτης απομακρύνθηκε από τη θέση του και έχασε το δικαίωμα να εργαστεί ξανά στον δημόσιο τομέα.«Το mobbing», επισήμανε η κ.Βαρδίκου, «είναι τραυματική εμπειρία. Η ηθική παρενόχληση ορίζεται από την συστηματικότητά της, τη διάρκεια της, όταν κάποιος υποβάλλει κάποιον ασταμάτητα σε επαναλαμβανόμενες μικρές επιθέσεις, εάν δηλαδή συμβαίνει κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα και το κίνητρο είναι να βγει κάποιος εκτός του εργασιακού χώρου». Η ίδια εξήγησε πως για να αντιμετωπιστεί, «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ηθική παρενόχληση στα πρώτα της στάδια, διότι μπορούμε να βάλουμε σταθερά τα όρια μας και εάν δεν τα σεβαστεί ο θύτης, τότε ξέρουμε ότι πρόκειται για παρενόχληση και δεν είναι κάποια παρεξήγηση. Εάν αφήσουμε να κλιμακωθεί η κατάσταση, χωρίς να το συζητήσουμε, τότε η κατάσταση ξεφεύγει και πρέπει να απευθυνθούμε στον προϊστάμενο μας, προκειμένου να λύσει την κατάσταση με την διαμεσολάβηση και βέβαια υπάρχει και η νομική οδός καθώς από τον Ιούλιο του ΄21 η ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας έχει προβλεφθεί από το δίκαιο μας».Η ιδρύτρια του σωματείου «No Mobbing at Work», τόνισε πως, «έχει αποδειχθεί ότιείναι τεράστιο το ποσοστό. Ένα στα δύο θύματα που οδηγούνται σε κατάθλιψη κάνουνέχουνκαικαι πρόσθεσε πως, «στην έρευνα που έχει διεξαχθεί από το σωματείο σε 660 συμμετέχοντες, προκύπτει πως το 45% των εργαζομένων, βιώνει τουλάχιστον πέντε ανάλογες συμπεριφορές, κάθε εβδομάδα και καθημερινά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει η διάκριση μεταξύ άνδρα και γυναίκας στην ηθική παρενόχληση, οι γυναίκες όμως αντιμετωπίζουν και άλλες μορφές παρενόχλησης όπως είναι η σεξουαλική. Σε οργανισμούς άνω των 250 εργαζομένων, υπάρχει η συστηματική ηθική παρενόχληση και αυτό διότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την εξουσία».Η υπεύθυνη του Γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε πως, «για μας ο τρόπος αντιμετώπισης του mobbing, είναι η εκπαίδευση που πρέπει να ξεκινήσει από τους φοιτητές , οι οποίοι αύριο θα βγουν στον χώρο εργασίας, ως εργαζόμενοι, ως προϊστάμενοι, για να μάθουν πως πρέπει να συμπεριφέρονται. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το σεμινάριο, για να δημιουργήσουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, κατά τον οποίο, όλοι οφείλουν να σέβονται ο ένας τον άλλον, να δίνουν ευκαιρίες και να μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες, να εξασφαλίζουν συνθήκες εργασίες που θα τους βοηθήσουν να εξελίσσονται προσωπικά και επαγγελματικά».