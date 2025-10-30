Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Οι 10 προορισμοί στην Ευρώπη που κάνει ζέστη και τον χειμώνα - Ανάμεσά τους ένα ελληνικό νησί
Από τα Κανάρια νησιά μέχρι και τη Μαδέρα, δέκα μέρη της Ευρώπης που παραμένουν φωτεινά όταν ο υπόλοιπος χάρτης «παγώνει».
Όταν οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις βυθίζονται στο κρύο, υπάρχουν γωνιές της ηπείρου που εξακολουθούν να ζουν σε… καλοκαιρινούς ρυθμούς. Αν αναζητάτε ήλιο, θάλασσα και ήπιες θερμοκρασίες μέσα στον χειμώνα, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα timeout, προτείνει 10 προορισμούς που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας.
Κανάρια Νησιά, ΙσπανίαΣτο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, στα ανοιχτά της βορειοδυτικής Αφρικής, ο χειμώνας είναι σχεδόν άγνωστη λέξη. Με τη θερμοκρασία να κινείται γύρω στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, τα νησιά προσφέρουν σταθερή λιακάδα και ζεστή θάλασσα. Η Τενερίφη συγκεντρώνει τους περισσότερους επισκέπτες, ενώ η Λανθαρότε εντυπωσιάζει με τα ηφαιστειακά της τοπία και η Φουερτεβεντούρα είναι παράδεισος για όσους αγαπούν τα θαλάσσια σπορ.
Η Ριβιέρα της ΑλβανίαςΣτη νότια ακτογραμμή της Αλβανίας, από τη Σαράντα μέχρι τη Χειμάρρα, ο ήλιος συνεχίζει να λάμπει μέσα στον χειμώνα. Με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 13-14 βαθμούς, η περιοχή προσφέρει μια ήπια θαλασσινή εμπειρία, χωρίς τα πλήθη του καλοκαιριού και με ακόμη χαμηλότερες τιμές.
Μαδέρα, ΠορτογαλίαΗ «νήσος της αιώνιας άνοιξης» δικαιολογεί απόλυτα το όνομά της, αφού ακόμη και τον Δεκέμβριο ο υδράργυρος κυμαίνεται στους 18 με 19 βαθμούς. Οι καταρράκτες, οι ορεινές διαδρομές και τα μονοπάτια της Μαδέρα προσκαλούν για πεζοπορία, ενώ το Φουντσάλ ζει στους ρυθμούς μιας χαλαρής, μεσογειακής πρωτεύουσας με αγορές, μαρίνα και φυσικές πισίνες σκαλισμένες στα βράχια.
ΚύπροςΜε περισσότερες από 300 ημέρες λιακάδας ετησίως, η Κύπρος είναι ένα από τα πιο ηλιόλουστα σημεία της Μεσογείου. Τον χειμώνα η θερμοκρασία παραμένει γύρω στους 16-17 βαθμούς, ιδανική για βόλτες στην Πάφο, που συνδυάζει αρχαιολογικά μνημεία και παραθαλάσσιες ταβέρνες, ή για εξορμήσεις στην Αγία Νάπα, που διατηρεί ζωντανό το τουριστικό της προφίλ και τον χειμώνα.
ΜάλταΤο νησιωτικό κράτος της Μάλτας, με μέση θερμοκρασία 14-15 βαθμούς, παραμένει φωτεινό ακόμη και τον Δεκέμβριο. Οι παραλίες της, όπως η Golden Bay και η Mellieha Bay, είναι ιδανικές για βόλτες και ήλιο, ενώ στη νησίδα Κομίνο βρίσκεται η διάσημη Μπλε Λιμνοθάλασσα. Η πρωτεύουσα Βαλέτα προσφέρεται για city break, με φρούρια, μουσεία και έντονη πολιτιστική ζωή.
Ρόδος, ΕλλάδαΗ Ρόδος είναι από τα πιο ζεστά ελληνικά νησιά και κρατά ευχάριστο κλίμα και τον χειμώνα, με θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από τους 14-15 βαθμούς. Οι ανατολικές της παραλίες, όπως το Πάλλας Μπιτς και ο Άγιος Παύλος, είναι απάνεμες, ενώ η Λίνδος συνδυάζει όμορφα καταλύματα, ταβέρνες και μοναδικά ηλιοβασιλέματα.
Κάδιθ, ΙσπανίαΗ ιστορική πόλη της Ανδαλουσίας, με θερμοκρασίες κοντά στους 13 με 16 βαθμούς, αποτελεί μια υπέροχη επιλογή για ταξίδι χειμωνιάτικου ήλιου με πολιτισμό. Τα στενά δρομάκια γύρω από τον καθεδρικό, τα παραθαλάσσια εστιατόρια και η ατμόσφαιρα μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης δίνουν στην Κάδιθ τη γοητεία ενός κρυμμένου θησαυρού.
Αλγκάρβε, ΠορτογαλίαΗ νότια Πορτογαλία κρατά τον ήλιο της και τους χειμερινούς μήνες, με θερμοκρασίες 14-15 βαθμών. Οι απόκρημνες ακτές της, οι σπηλιές και οι χρυσαφένιες παραλίες προσελκύουν ταξιδιώτες όλο τον χρόνο. Στο Αλγκάρβε θα βρει κανείς και τις πιο δραματικές παραλίες της Ευρώπης, όπως την Praia da Falésia.
Κόστα ντελ Σολ, ΙσπανίαΗ «Ακτή του Ήλιου» δεν έχει αυτό το όνομα τυχαία. Με μέσες θερμοκρασίες 13 έως 16 βαθμούς, το νότιο μέτωπο της Ισπανίας αποτελεί σταθερό προορισμό για Ευρωπαίους που θέλουν ήλιο τον χειμώνα. Η Μαρμπέγια, η Εστεπόνα και η Τορεμολίνος προσφέρουν θέρετρα και νυχτερινή ζωή, ενώ τα χωριά Ρόντα και Κασάρες χαρίζουν πιο αυθεντικές εικόνες της Ανδαλουσίας.
Λαμπεντούζα, ΙταλίαΤο νοτιότερο άκρο της Ιταλίας, ανάμεσα στη Σικελία και την Αφρική, απολαμβάνει θερμοκρασίες γύρω στους 15-16 βαθμούς μέσα στον χειμώνα. Η Λαμπεντούζα είναι γνωστή για τις εξωτικές της παραλίες – η περίφημη Spiaggia dei Conigli (Παραλία των Κουνελιών) θεωρείται από τις ωραιότερες της Μεσογείου, ενώ δεκάδες μικροί κολπίσκοι προσφέρονται για περιπάτους και ηλιοθεραπεία.
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
