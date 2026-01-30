Αυξημένο το ενδιαφέρον των Αμερικανών το 2026 για τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα

Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Το περσινό ρεκόρ των αεροπορικών πτήσεων από τη Βόρεια Αμερική στην Ελλάδα αναμένεται να καταρριφθεί το 2026 με αυξημένο αριθμό καθημερινών και εβδομαδιαίων απευθείας πτήσεων από οχτώ μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και δύο του Καναδά.
Συνολικά επτά (7) αεροπορικές εταιρείες θα πραγματοποιούν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τον κύριο όγκο των πτήσεων να συγκεντρώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που άντλησε η ομάδα του προγράμματος προβολής και δικτύωσης Golden Gate Interconnections, Connecting with the Best της New York Advisory Board ( Manhattan based) με επικεφαλής τον Ambassador Mykonos Promo – HACC New York, Mykonos based κ. Κώστα Σκαγιά.
Ο μεγαλύτερος αριθμός πτήσεων αναμένεται από τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης με τουλάχιστον μία πτήση καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ακολουθούν η Βοστώνη, η Ουάσινγκτον, η Ατλάντα, το Σικάγο, η Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα), η Φιλαδέλφεια και για πρώτη φορά το Ντάλας. Συγκεκριμένα, καθημερινές πτήσεις από ΗΠΑ θα πραγματοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες: Delta, American Airlines, United, Emirates, Norse Atlantic. Αντίστοιχα, από τον Καναδά, οι εταιρείες Air Canada και Air Transat θα ξεκινήσουν με συνολικά 15 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από τέλη Μαρτίου.
Νέα πτήση και από ΝτάλαςΜετά την περσινή προσθήκη της απευθείας πτήσης από τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, η οποία απ΄ ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει, ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα πτήση από Ντάλας που θα ξεκινήσει από τον φετινό Μάιο, διευρύνοντας το δίκτυο των αεροπορικών συνδέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Οι νέες πτήσεις ενισχύουν το ήδη έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών ταξιδιωτών για τη χώρα μας, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τις επαφές της ομάδας του προγράμματος προβολής και δικτύωσης Golden Gate Interconnections, της New York Tourism Advisory Board (Manhattan based) σε δημοφιλείς εκθέσεις τουρισμού στις ΗΠΑ.
Η ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ στο επίκεντρο του προγράμματος Connecting With the BestΗ εξερχόμενη ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για το πρόγραμμα Connecting With the Best και την προώθηση των μελών του, δεδομένου των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, καθώς αποτελείται από ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σύγκριση με το 2024. Για τους λόγους αυτούς, η ομάδα του προγράμματος ήδη από την αρχή της χρονιάς έχει συμμετάσχει σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις της Travel & Adventure Show σε Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη ενώ έχει προγραμματίσει να συμμετέχει και στην αντίστοιχη έκθεση του Λος Άντζελες στις αρχές Μαρτίου.
