Αυξημένο το ενδιαφέρον των Αμερικανών το 2026 για τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα

Στο κέντρο ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εξωτερικού ΕΟΤ Αμερικής, Καναδά και Μεξικού, κ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος. Δίπλα του ο Ambassador Mykonos Promo – HACC New York, Mykonos based, κ. Κώστας Σκαγιάς και συνεργάτες του προγράμματος προβολής και δικτύωσης, Golden Gate Interconnections

Νέα πτήση και από Ντάλας

Η ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ στο επίκεντρο του προγράμματος Connecting With the Best

Συνολικάθα πραγματοποιούν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τον κύριο όγκο των πτήσεων να συγκεντρώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που άντλησε η ομάδα του προγράμματος προβολής και δικτύωσηςμε τουλάχιστον μία πτήση καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ακολουθούν η Βοστώνη, η Ουάσινγκτον, η Ατλάντα, το Σικάγο, η Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα), η Φιλαδέλφεια και για πρώτη φορά το Ντάλας. Συγκεκριμένα, καθημερινές πτήσεις από ΗΠΑ θα πραγματοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες:. Αντίστοιχα, από τον Καναδά, οι εταιρείεςκαιθα ξεκινήσουν με συνολικά 15 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από τέλη Μαρτίου.Μετά την περσινή προσθήκη της απευθείας πτήσης από τηη οποία απ΄ ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει, ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα πτήση από Ντάλας που θα ξεκινήσει από τον φετινό Μάιο, διευρύνοντας το δίκτυο των αεροπορικών συνδέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Οι νέες πτήσεις ενισχύουν το ήδη έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών ταξιδιωτών για τη χώρα μας, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τις επαφές της ομάδας του προγράμματος προβολής και δικτύωσης Golden Gate Interconnections, της New York Tourism Advisory Board (Manhattan based) σε δημοφιλείς εκθέσεις τουρισμού στις ΗΠΑ.Η εξερχόμενη ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ αποτελείκαι την προώθηση των μελών του, δεδομένου των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, καθώς αποτελείται από ταξιδιώτες υψηλής δαπάνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σύγκριση με το 2024. Για τους λόγους αυτούς, η ομάδα του προγράμματος ήδη από την αρχή της χρονιάς έχει συμμετάσχει σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις τηςσε Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη ενώ έχει προγραμματίσει να συμμετέχει και στην αντίστοιχη έκθεση του Λος Άντζελες στις αρχές Μαρτίου.