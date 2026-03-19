The Sun: Επισκεφθήκαμε το μικροσκοπικό ελληνικό νησί που πηγαίνουν... εκατομμυριούχοι

Ιδιαίτερη διεθνή προβολή απολαμβάνουν οι Λειψοί μέσα από εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun. Η δημοσίευση αναδεικνύει το νησί ως έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που παραμένει ακόμη «κρυμμένο μυστικό» για πολλούς διεθνείς επισκέπτες, προσφέροντας εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Το άρθρο που τιτλοφορείται ως «Επισκέφθηκα το μικροσκοπικό ελληνικό νησί που θέλουν να κάνουν διακοπές οι περισσότεροι Βρετανοί και... πηγαίνουν μόνο εκατομμυριούχοι» προέκυψε ύστερα από πρόσκληση του δήμου σε δημοσιογράφο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το φυσικό τοπίο, την καθημερινότητα των κατοίκων και τη γαστρονομική παράδοση του νησιού.

Ο ίδιος δηλώνει ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες και τη μοναδική ταυτότητα του προορισμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μετά από μία εβδομάδα παραμονής «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα ήθελε να φύγει από αυτό τον όμορφο και χαλαρό τόπο».

Στο αφιέρωμα οι Λειψοί παρουσιάζονται ως ένα μικρό αλλά αυθεντικό νησιωτικό σύμπλεγμα στα Δωδεκάνησα, το οποίο αποτελείται από 24 νησίδες και διατηρεί τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του. Το δημοσίευμα περιγράφει την ατμόσφαιρα του προορισμού που διαθέτει κρυστάλλινα νερά, ανέγγιχτες παραλίες, μικρούς κολπίσκους, πανέμορφα μονοπάτια και ένα φυσικό περιβάλλον που παραμένει αναλλοίωτο.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι Λειψοί διαθέτουν τις υποδομές ώστε να προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν ποιότητα, ενώ συχνά καταπλέουν στο λιμάνι και πολυτελή σκάφη αναψυχής επισκεπτών από διάφορα μέρη του κόσμου, χωρίς όμως να «θυσιάζεται» ο παραδοσιακός τους χαρακτήρας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη γαστρονομική εμπειρία που προσφέρει το νησί, με το άρθρο να περιγράφει τις παραδοσιακές ταβέρνες του λιμανιού, τη φρέσκια θαλασσινή κουζίνα, τα ντόπια τυριά, το «μυθικό» κρασί και το θυμαρίσιο μέλι που «εξιτάρουν» κάθε ουρανίσκο.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει ακόμη τη μοναδική πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα του νησιού, μέσα από τις πολυάριθμες μικρές εκκλησίες και το σημαντικό προσκύνημα της Παναγίας του Χάρου που προσελκύει επισκέπτες και πιστούς από πολλές περιοχές της Ελλάδας.

«Οι Λειψοί αποτελούν ένα υπόδειγμα προορισμού με ανοδική ζήτηση που όμως διατηρεί την αυθεντικότητα και το ανθρώπινο στοιχείο. Η προβολή μέσα από ένα σημαντικό μέσο όπως η The Sun επιβεβαιώνει ότι μικροί νησιωτικοί προορισμοί μπορούν να κερδίσουν τη διεθνή προσοχή όταν επενδύουν στην ποιότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διατήρηση της ταυτότητάς τους. Σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός βάλλεται από διεθνείς κρίσεις, είναι ακόμη πιο σημαντικό να συνεχίζονται οι στοχευμένες δράσεις και τα αναγκαία έργα υποδομών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών νησιών. Μέλημά μας είναι οι Λειψοί να συνεχίσουν να αναπτύσσονται με μέτρο, χωρίς "εκπτώσεις" σε θέματα αυθεντικότητας και ποιότητας», προσέθεσε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Σημειώνεται πως η πρόσφατη οργανωμένη παρουσία του Δήμου Λειψών με πλήθος επαγγελματικών επαφών στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB, επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ανεξερεύνητους προορισμούς, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού.
