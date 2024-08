Τουρισμός 2024: Διακοπές με φαγητό από σούπερ μάρκετ και take away

«Διαβάζουμε για το πόσο καλά πήγε ο τουρισμός, ωστόσο η χονδρική δεν το είδε αυτό, όπως τις προηγούμενες χρονιές. Κάτι που σημαίνει ότι τελικά ο τουρίστας δεν ξόδεψε πολλά έξω. Αντιθέτως, ξόδεψε περισσότερα μέσα, π.χ., στα διαμερίσματα που μπορεί να νοίκιασαν μέσω Airbnb, κάτι βέβαια που ίσως να εξηγεί και τις καλύτερες επιδόσεις στον χώρο της λιανικής». Οπως είχε πει, μάλιστα, η METRO ΑΒΕΕ εξετάζει επέκταση σε κάποια νησιά μεταξύ των οποίων η Λέσβο, η Κως, η Σάμος και η Κεφαλονιά και σε δεύτερη φάση οι Κυκλάδες.Η επέκταση του δικτύου καταστημάτων, είτε ιδιόκτητων είτε μέσω δικαιόχρησης (franchise), αποτελεί προτεραιότητα και για την ΑΒ Βασιλόπουλος, όπως εξηγεί ο κ. Λαβίδας: «Σε γενικές γραμμές κάνουμε πολύ προσεκτικές κινήσεις στην επέκτασή μας. Τα τουριστικά έσοδα, όμως, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, ιδίως καθώς είναι πρόσθετα έσοδα για εμάς. Επομένως, ανοίξαμε τώρα το κατάστημα στην Πάρο και επίσης νωρίτερα ανοιξαμε ένα στη Ρόδο κι ένα στη Χερσόνησο, στην. Δηλαδή ο ορισμός των τουριστικών περιοχών. Στη δε Χερσόνησο, όπου βρίσκονται τα μεγάλα ξενοδοχεία, έρχεται πελατεία ακόμα και από τα all inclusive. Αγοράζουν έτοιμα γεύματα και ποτά κυρίως. Δεν είναι αυτοί που θα βγουν να πάνε στα εστιατόρια. Οπότε θα κάνουν ό,τι κάνουν μέσα στο ξενοδοχείο συν ό,τι ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ. Μετά θα πάνε πάλι στο ξενοδοχείο».Ο εποχικός τζίρος, δε, είναι τέτοιος που ξεπερνά κάθε δισταγμό για το ότι το κατάστημα ουσιαστικά για ένα 6μηνο θα έχει λιγοστή κίνηση... «Κάνει τον τζίρο ολόκληρου έτους μέσα σε 5-6 μήνες. Οπότε αυτό δεν είναι τόσο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού. Ντόπιους βρίσκουμε λίγους και αναγκαστικά φέρνουμε υπαλλήλους από άλλα καταστήματά μας. Για παράδειγμα, στηνέχουμε βρει μόνο δύο ντόπιους από σύνολο είκοσι. Τους υπόλοιπους τους στείλαμε από άλλα καταστήματα, οπότε τους νοικιάσαμε δωμάτια μέχρι τελικά να στελεχωθεί το μαγαζί όπως πρέπει. Αυτό όμως σημαίνει και πάλι μεγάλο κόστος λειτουργίας. Και πάλι όμως δεν μπορείς να παραβλέψεις μια τέτοια αγορά και τους τζίρους που θα σου φέρει», εξηγεί ο κ. Λαβίδας.Ηδη στη νέα ευκαιρία όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σπεύδουν να πάρουν θέση ανοίγοντας νέα καταστήματα ή προχωρώντας σε εξαγορές τοπικών αλυσίδων σε μέρη που κάποτε λόγω έντονης εποχικότητας δεν θα δικαιολογούνταν! Από τους πλέον δραστήριους σε αυτό το κομμάτι κατά την τελευταία διετία ήταν η αλυσίδα Μασούτης.Με ορόσημο τη συμφωνία που πέτυχε το 2022 με τον ΣΥΝΚΑ αλλά και αργότερα με τις εξαγορές των Γαλαξίας - Δήμητρα Μάρκετς, Μαρκάτος και Αφοί Ιωάννου Δεναξά κατάφερε να αποκτήσει παρουσία σε Κρήτη, Νάξο, Πάρο, Μήλο, Τήνο, Σύρο, Σαντορίνη, Μύκονο, Κέρκυρα, Κάλυμνο, Χίο, Ανδρο και Μυτιλήνη, ενώ έχει θέσει ως επόμενο στόχο τη Λευκάδα, όπως έλεγε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Μασούτης στο περιθώριο των εγκαινίων του μεγάλου καταστήματος στην πόλη τηςΑυτή την ολοένα αυξανόμενη βαρύτητα των τουριστικών προορισμών στον τζίρο και την ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ καταδεικνύει και η τελευταία ετήσια έρευνα της εταιρείας ερευνών NielsenIQ για το οργανωμένο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με αυτή, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ στα νησιά παίρνουν σημαντική ώθηση από την παρουσία Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.Ενδεικτικό είναι ότι το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenΙQ, τα σούπερ μάρκετ στα νησιά κατέγραψαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης (+12,9% στην Κρήτη και +14% στα νησιά Ιονίου και Αιγαίου) έναντι +9,3% του συνολικού τζίρου της αγοράς. Παράλληλα, η συνεισφορά των νησιών στις συνολικές πωλήσεις των λιανεμπορίου τροφίμων έφτασε το 11,2% στην «καρδιά» του καλοκαιριού, από 8,4% στο σύνολο του έτους.Η μεγάλη χαμένη πάντως από την προσπάθεια Ελλήνων και ξένων τουριστών να περιορίσουν το κόστος των διακοπών τους είναι η εστίαση. Και αυτό διότι αν η μεταφορά και η διαμονή θεωρούνται ανελαστικές δαπάνες για κάποιον που θέλει να κάνει τουρισμό, το μαχαίρι στις δαπάνες εστίασης είναι το πιο εύκολο, με την επιλογή ή της κατανάλωσης εντός των καταλυμάτων ή του γρήγορου φαγητού στο χέρι, το γνωστό take away.«Η κατανάλωση έχει μειωθεί πάρα πολύ», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, επιχειρηματίας, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Σωματείου Μαζικής Εστίασης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «Φιλοξενία».«Υπάρχει μια τεράστια αύξηση των πωλήσεων take away, δηλαδή φαγητό στο πακέτο, και την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλη μείωση στο “καθιστικό”, στην κατανάλωση στο μαγαζί. Από εκεί που τέτοια εποχή είχαμε δύο και τρεις φορές ανακύκλωση του κόσμου στα καταστήματα, φέτος δεν έχουμε γεμίσει ούτε μία φορά το σύνολο των καθισμάτων. Δηλαδή ενώ είμαστε στην κορύφωση της σεζόν, δεν καταγράφεται καν πληρότητα 100% πουθενά. Και αυτό που λέω δεν αφορά μόνο τη, αλλά θα έλεγα παντού το νότιο Αιγαίο. Γενικά, θα έλεγα πως υπάρχει μία μείωση τζίρου, από τόπο σε τόπο είναι διαφορετική, αλλά κυμαίνεται από 20% ως 40%».Εκτός βέβαια από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη όπου, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η μείωση του τζίρου στις επιχειρήσεις της εστίασης ξεπερνά το 50%. Διόλου τυχαία βέβαια καθώς οι παράλογες χρεώσεις στα δύο νησιά είχα προκαλέσει μπαράζ αρνητικής δημοσιότητας κυρίως μέσω των social media. «Σε αυτό φταίει ότι μπήκαν επιχειρηματίες μη ντόπιοι και εφάρμοσαν μια πολιτική αρπαχτής», λέει ο κ. Παπαδόπουλος.«Γενικά, όμως, και αυτό αφορά όλα τα νησιά, το εάν υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες που λειτουργούν έτσι δεν σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι έτσι και ότι ο επισκέπτης δεν θα βρει λογικές τιμές. Η εστίαση εξάλλου μπορεί να δώσει λύσεις, από κάτι απλό, π.χ. ένα σουβλάκι στο χέρι, έως gourmet ακριβές επιλογές. Γι’ αυτό και λέμε ότι η εστίαση σήμερα δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο να πάει διακοπές. Ο επισκέπτης θα φροντίσει να διασφαλίσει πρώτα τη μεταφορά και το κατάλυμά του και μετά όλα τα άλλα, με αποτέλεσμα πλέον να έχει προς διάθεση λιγότερα στην τσέπη, επηρεάζοντας κυρίως την εστίαση.Την ίδια ώρα, όμως, και οι επιχειρήσεις της εστίασης έχουν δει να αυξάνεται το λειτουργικό τους κόστος κατά 47% την τελευταία διετία, από την ενέργεια και τις πρώτες ύλες ως τα μισθολογικά. Και σε αυτό έχουμε και την επιβολή ΦΠΑ 24% στον σερβιριζόμενο καφέ και τα ροφήματα που σπρώχνει εκ των πραγμάτων κόσμο στο take away, όπου ο ΦΠΑ έχει παραμείνει στο 13% δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Και αυτό είναι μια τάση που αρχίζει να επικρατεί πλέον, το, και, όπως το βλέπω εγώ, θα στραφούν και οι επιχειρήσεις σε αυτό αναγκαστικά γιατί και τα λειτουργικά κόστη είναι σαφώς μικρότερα. Δεν χρειάζονται τόσοι υπάλληλοι, ούτε οι διαρκείς ανάγκες φρεσκαρίσματος και μεγάλων ανακαινίσεων.Ετσι όμως αρχίζει και δημιουργείται μια απρόσωπη πλέον λειτουργία της κοινωνίας όσον αφορά την έξοδο των ανθρώπων και όλα τείνουν είτε στο σπίτι μέσω delivery είτε take away... πεθαίνει ο παραδοσιακός καφενές, πεθαίνει η ταβέρνα, το ουζερί, το εστιατόριο. Αυτό είναι το βασικότερο. Σε λίγο θα κάθεται κάποιος σε ένα τραπεζάκι, θα βάζει την παραγγελία του μέσα από κάποια εφαρμογή και θα πηγαίνει να παραλαμβάνει ο ίδιος αυτό που θέλει», λέει ο κ. Παπαδόπουλος.